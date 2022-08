Seus amigos e familiares podem escanear seu código QR do WhatsApp para adicionar você como um contato.

Como detalhado pelo blog do app, seu código QR não expira a menos que você o redefina ou apague sua conta do WhatsApp.

Truque simples para adicionar uma pessoa no WhatsApp sem precisar do número

O recurso está disponível no Android e no iPhone. Confira como visualizar seu código QR do WhatsApp de forma rápida:

No sistema Android:

Abra o WhatsApp, toque em Mais opções e Configurações.

Toque no ícone do código QR que aparece próximo ao seu nome.

iPhone (sistema iOS):

Abra o WhatsApp e toque em Configurações.

Toque no ícone do código QR que aparece próximo ao seu nome.

Só compartilhe seu código QR do WhatsApp com pessoas que você confia. É possível que alguém encaminhe seu código QR para outras pessoas, que poderão escaneá-lo e adicionar você como um contato.

Como escanear um código QR do WhatsApp

Você pode escanear um código QR para adicionar os dados de contato dos seus amigos ou familiares ao WhatsApp.

Escanear em pessoa

Abra o WhatsApp, toque em Mais opções e depois Configurações.

Toque no ícone do código QR que aparece próximo ao seu nome.

Toque em ESCANEAR CÓDIGO.

Posicione seu aparelho sobre o código QR para escaneá-lo.

Toque em ADICIONAR.

Texto com informações do blog do app