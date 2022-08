Noiva edita fotos de casamento após a sogra ignorar o código de vestimenta

Uma noiva revelou ter se envolvido em uma discussão com sua sogra depois que ela se recusou a seguir o código de vestimenta em seu casamento. Segundo ela, para “salvar as fotos” da ocasião foi necessário realizar uma série de edições nas imagens.

Irritada, a noiva fez seu relato no Reddit e teve sua história compartilhada pelo The Mirror. Enquanto ela buscava por um casamento “esteticamente harmônico”, sua sogra não pareceu interessada em seguir a paleta de cores escolhida por ela.

“Sou muito detalhista e perfeccionista, então tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Todos os detalhes respeitavam a mesma paleta de cores e era tudo esteticamente agradável nos tons de rosa e preto”, revela.

“Eu queria que nossos familiares próximos, pais e avós, usassem as mesmas cores para que as fotos fossem coerentes e especifiquei a cada um deles qual era o esquema de cores e como eu gostaria que eles estivessem vestidos. Até aquele momento ninguém teve nenhum problema com a minha solicitação”.

No entanto, as coisas saíram do controle depois que sua sogra decidiu mentir sobre sua escolha de roupas para a ocasião.

Ela só descobriu no dia do casamento

Enquanto se arrumava na suíte nupcial, a noiva descobriu que sua sogra decidiu sair da paleta de cores e usar um vestido de baile roxo, enquanto seu marido a acompanhava na escolha das cores.

“Quando meu sogro me perguntou sobre como eles estavam nas fotos eu disse que eles se destacaram como dois polegares roxos doloridos. Depois minha sogra me perguntou qual era meu problema e eu só soube questionar o motivo dela ter mentido sobre sua escolha de roupa”.

“Ela disse que nunca sequer comprou algo no nosso esquema de cores e que sempre pensou em usar o vestido roxo pois era mais ‘fiel a ela’. Eu falei que estava tudo bem e que iria arrumar as fotos na pós-produção. Por sua vez, ela disse que eu não ia mexer em nada pois eles pagaram pelas fotos”, conta a mulher.

“Meus pais pagaram por quase todo o casamento, eles pagaram apenas os fotógrafos e o jantar de ensaio, então todas as fotos que eu publicar, serão editadas”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela tem total direito em estar chateada com a situação. “Você foi clara com suas vontades e todos disseram que estavam bem com isso. Sua sogra mentiu descaradamente, então pense bem e estabeleça limites logo”, comentou uma pessoa.

“Como seu marido reagiu a isso? Ele apoiou o código de vestimenta do casamento e disse à mãe com antecedência para usar as cores corretas? Ele a confrontou sobre não respeitar suas vontades em seu casamento?”, questionou outra pessoa.