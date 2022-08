Ela afirma ter estranhos espiando sua cozinha por conta do Airbnb do vizinho

Uma mulher ficou completamente esgotada por conta do Airbnb administrado pelos seus vizinhos na casa ao lado da sua. Apesar de reconhecer a legitimidade da atividade do vizinho, ela não consegue mais lidar com pessoas estranhas “espiando sua cozinha” e estacionando em locais indevidos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu pedir alguns conselhos por meio de uma postagem feita no Mumsnet, e logo recebeu diversas sugestões dos usuários da plataforma.

“Moramos em uma rua sem saída que conta com outras seis casas. Estamos aqui há anos e temos um bom relacionamento com nossos vizinhos, o que tira a necessidade de ter cercas separando as casas e os jardins dos fundos”, explica.

“Faz apenas alguns meses que começamos a notar pessoas diferentes entrando e saindo da casa do vizinho, um outro morador também percebeu e foi conversar com o dono da casa que afirmou serem apenas ‘alguns amigos visitando’ sua casa”.

Ela está cansada da situação

Segundo ela, a probabilidade de serem “apenas amigos” é algo remoto já que os horários de chegada e saída das pessoas são extremamente coordenados. Assim que um grupo vai embora, outro chega.

“Eu não gosto dessa situação, é bem na casa ao lado da nossa e toda vez que alguém novo chega, consegue ver completamente o interior da nossa cozinha. Isso é desconfortável! São várias pessoas a cada semana”.

“Não gosto de compartilhar nossa área externa com desconhecidos! Eu cheguei a procurar a casa em sites de hospedagem, acho que não consegui encontrá-la, mas mesmo que consiga eu não vou ser o bastante para impedir a atividade”, finaliza a mulher.

Os usuários da plataforma confirmaram que ela não tem muito o que fazer com a situação além de repensar a instalação de uma cerca de novas persianas.

“Coloque uma cerca em seu jardim se essa situação te incomoda, fora isso não parece ser um grande problema”, comentou uma pessoa.,

“Eu posso entender sua situação, os vizinhos deveriam ter revelado isso para você e dado a chance de tomar uma atitude. É compreensível você estar incomodado principalmente se considerarmos a questão da segurança”, finalizou outra.