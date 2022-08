Aniversário da confusão: Homem é ‘julgado’ por namorado após decidir não cozinhar em sua festa

Um relato chegou ao Reddit nesta quinta-feira (25) e logo subiu na plataforma, após um homem, de 31 anos, desabafar sobre situação delicada que passou com o namorado. Através do usuário u/lebvidox, ele revelou ter discutido com o outro rapaz.

“Sou sous chef e estou acostumado a cozinhar para a família e amigos. No fim de semana passado, meu namorado (de 32 anos) decidiu receber alguns amigos para uma festa de aniversário antecipada, que eu inicialmente pensei que seria algum tipo de celebração com vinho e queijo”, iniciou o relato.

“Quando cheguei lá, no entanto, descobri que ele havia comprado muitos ingredientes e estava esperando que eu cozinhasse o jantar para 12 pessoas!”, continuou.

‘Torta de climão’ após decisão do chef

De acordo com o autor do relato, ele refletiu sobre ambos combinarem se ele teria de preparar o jantar ou não, mas percebeu que esta conversa não aconteceu. Seu namorado apenas assumiu que o chef se encarregaria de cozinhar em seu aniversário somente pelo fato de tê-lo feito no ano anterior.

“Mas naquela ocasião ele me pediu antes e até escolhemos o menu juntos, e acabei passando a maior parte da festa sozinho na cozinha enquanto todos se misturavam na sala”, contou ele sobre a última experiência.

“Além disso, [neste último aniversário] eu tinha trabalhado no turno do almoço, estava me sentindo cansado e, acima de tudo, chateado que ele apenas assumiu que eu seria seu chef pessoal”, continuou.

O homem conta ter tido uma discussão com um namorado, que acabou pedindo pizza porque os convidados já estavam chegando à festa.

“Ele passou a noite inteira me ignorando. Estou dividido sobre pedir desculpas a ele ou não. No final do dia, seria mais fácil preparar o maldito jantar, mas senti que estava certo em colocar o pé no chão” finalizou.