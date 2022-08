A verdade sobre o vídeo que mostra luta entre cobra caninana e cascavel

Um vídeo com quase 20 mil reproduções no YouTube promete mostrar uma batalha pela sobrevivência entre duas cobras.

O canal anuncia que trará uma luta entre uma cobra caninana, uma das mais rápidas do Brasil, contra uma cascavel, serpente venenosa conhecida por ter um chocalho na ponta do seu rabo.

Na verdade, a caninana se trata realmente de uma Boiruna, também conhecida como muçurana. Ela não é peçonhenta e se alimenta de outras cobras que podem ser perigosas, como as jararacas e cascavéis, pois é imune ao veneno poderoso dessas outras espécies.

Confira o embate dessas duas cobras:

O Biólogo Henrique, conhecido como o biólogo das cobras, trouxe imagens impressionantes de uma Boiruna que foi encontrada devorando outra cobra em cima de uma cama.

O caso ocorreu em Dormentes, no interior de Pernambuco: “Quem filmou tem consciência ambiental e ecológica e assiste o canal. Você vai se surpreender com o que ele fez. Apesar da mãe e do pai estarem pedindo apara que ele matasse a cobra de qualquer maneira”, comentou o biólogo.

Relembra a cena:

Por sua vez, a caninana também não é peçonhenta e também se alimenta de outras cobras. Com sua coloração preta e amarela, ela pode chegar pode atingir um tamanho de 2,5 metros.

Seu modo de defesa consiste em inflar o pescoço, mover a cauda rapidamente e dar botes falsos para assustar o oponente.