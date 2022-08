A dura e verdadeira história da idosa em cadeira de rodas que foi abandonada em um bar por seu próprio filho

Uma dura história comoveu recentemente internautas depois que uma idosa em cadeira de rodas foi abandonada pelo próprio filho em um bar localizado na cidade de Rosário, na Argentina.

Segundo detalha o portal Meganoticias, a mulher ficou por horas sozinha no local, até que os colaboradores do empreendimento notaram que havia algo errado e foram investigar mais informações para poder ajudar a idosa.

Ao que se sabe, a mulher, de 68 anos, entrou no Calabaza Bar com o filho por volta das 11h, então ele a posicionou em uma mesa perto do bar, pediu um almoço, pagou a refeição e deixou o espaço.

Quando notou que a senhora estava sozinha e que ninguém vinha buscá-la, Enrique, que é o dono do restaurante, conseguiu o número do filho da idosa e entrou em contato para que pudesse buscá-la, porém se surpreendeu com a resposta recebida.

O filho, cuja identidade não foi revelada, disse que “já tinha feito muito por ela” e que os funcionários do bar a colocassem na calçada e a abandonasse.

Diante da situação, o proprietário do restaurante entrou em contato com o Sistema Integrado de Emergências em Saúde (SIES) e agentes responsáveis encaminharam a mulher para um lar de idosos.

