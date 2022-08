VÍDEO: Turbina em chamas deixa passageiros de avião em pânico

Passageiros de um voo que saiu da Cidade do México com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos, ficaram bem assustados ao notar que uma das turbinas do avião estava em chamas.

O incidente aconteceu em um Airbus A320 da Viva Aerobus na noite da última terça-feira (23), cerca de 10 minutos após a decolagem.

Assista ao vídeo postado nas redes sociais:

Le vol Viva Aerobus A320, en route de Guadalajara à Los Angeles. pic.twitter.com/ntA2NGc24n — david weber (@davidwe82686746) August 24, 2022

Segundo o site “Extra”, com informações da ABC 7, alguns passageiros entraram em pânico, gritando e orando durante a emergência.

Por conta do problema, o avião retornou ao aeroporto de origem. Os passageiros foram colocados em um hotel e voltaram a embarcar na manhã seguinte.

Segundo um comunicado emitido pela Viva Aerobus, as faíscas no motor foram causadas por um “atrito de metais”. Ninguém ficou ferido.

Rachadura em janela

Um outro incidente, desta vez em um avião que seguia da Polônia para os Estados Unidos, apavorou passageiros recentemente. Uma das janelas simplesmente rachou.

Veja:

De acordo com o site “Aviation Herald”, o Boeing 787-8 da Poland Airlines de Varsóvia já estava a cerca de 300 milhas náuticas do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, quando os passageiros perceberam a rachadura no vidro.

O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra que os passageiros entraram em pânico ao notar as fissuras. As três pessoas que estavam sentadas nas poltronas perto da janela levantaram às pressas, enquanto uma mulher começou a gritar pedindo a ajuda da tripulação. Logo depois, um comissário de bordo pegou um telefone e passou a relatar a situação.

Ainda de acordo com a “Aviation Herald”, a Polish Airlines confirmou o fato e destacou que a camada eletrofotocromática usada para escurecer a janela foi danificada durante o voo. No entanto, insistiu que a segurança da aeronave não foi afetada e que os reparos já foram devidamente efetuados.

