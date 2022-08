Trabalhadora de loja de perfumaria revela a ‘pergunta irritante’ que sempre recebe dos clientes

Uma mulher que trabalha para uma loja de perfumaria famosa, aparentemente na Europa, revelou que recebe sempre os mesmos comentários dos clientes.

A funcionária, cujo vídeo foi compartilho na conta TikTok (em inglês), pode ser visto embrulhando um frasco de perfume para presente, como detalhado pelo site The Sun.

Trabalhadora de loja de perfumaria revela a pergunta frequente que sempre recebe dos clientes

A trabalhadora do varejo detalha algumas das observações mais comuns, que incluem “Eu poderia fazer com você no Natal” e “Vou dizer que embrulhei”.

Outro comentário popular é “gostaria de poder embrulhar assim”, enquanto os compradores impressionados também observam regularmente: “Uau, foi rápido!”

Outros estão ansiosos para saber se os funcionários recebem treinamento, ao que a mulher confirma: “Sim, passamos tempo treinando novos membros da equipe”.

E, por fim, a funcionária conta como a cliente também percebe “você trabalha com ela há anos”, ao que ela responde: “Quase 23 anos”.

Como informado pelo site The Sun, desde então, o post acumulou mais de 1,5 milhão de visualizações e recebeu inúmeros comentários dos usuários.

Um usuário brincou: “Eu: Todas as opções acima”. Um segundo admitiu: “Eu sempre pergunto se o preço está fora do normal.”

Enquanto isso, outra pessoa escreveu: “Trabalhei em uma loja de brinquedos por 4 anos e estou tendo flashbacks com essa história”. Confira:

Texto com informações do site The Sun