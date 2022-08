Pet espião: Conheça o gatinho ‘fofoqueiro’ que se esconde para observar família (Hannah Dordick/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Pumpkim (‘abóbora’, em tradução livre) é um gato resgatado que adora passear pela casa, trocar afetos com sua dona e tirar sonecas deitado de costas. Embora pareçam atividades de um pet comum, o gatinho branco e laranja possui uma travessura inusitada quando não está realizando as atividades anteriores: espionar os familiares sob o tapete de banho. Relato extraído do portal The Dodo.

“Acredito que ele pensa que se estiver sob eles, você não pode vê-lo”, disse Hannah Dordick, dona de Pumpkin, ao The Dodo. “Fora isso, meu palpite é que ele é apenas um esquisito.”

Embora o animalzinho seja adepto ao esconderijo no tapete de banho, Pumpkim se aninha sob quase tudo o que encontra pelo chão – mesmo nem sempre estando tão escondido quanto imagina.

“Pumpkim também gosta de se esconder debaixo de sacolas ou toalhas que estão no chão”, disse Dordick. “Ele se esconde debaixo de uma bolsa que é muito menor do que ele e age como se você não pudesse vê-lo.”

Mais doce que o ‘doce de abóbora’

De fato, o gatinho é um felino peculiar. Com suas expressões caricatas debaixo do tapete de banho – ou ao lado da dona – Pumpkim jamais deixou de usar de sua fofura para alegrar o dia dos que o rodeiam. O animalzinho possui um charme para os familiares.

“Pumpkin é um maluco, mas também o homenzinho mais doce”, disse Dordick. “[Ele] parece estar feliz quase o tempo todo.”

Apesar dos esconderijos – com sua mania de espionar e, provavelmente, fofocar na língua dos gatos, Pumpkim sabe deixar seu momento de observação para dar e receber o carinho em família. Dorick afirma que o gatinho se provou um amigo confiável e carinhos em seus momentos de necessidade.

“Adotar a Pumpkim trouxe a luz de volta à minha vida”, disse Dordick. “Seu amor e aconchego tornaram tudo melhor.”