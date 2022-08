Noiva faz escolha que coloca uma de suas amizades mais duradouras em risco

Uma noiva se viu presa em uma grande confusão envolvendo sua melhor amiga após tomar uma decisão polêmica envolvendo seu casamento. Segundo relato, ao invés de escolher uma mulher para ser sua madrinha de casamento, ela escolheu seu irmão mais velho para desempenhar o papel.

Conforme a publicação feita no Reddit pela melhor amiga da noiva, e compartilhada pelo The Mirror, a decisão dela foi motivada por um histórico familiar trágico, mas ainda assim fugiu do comum.

No relato da amiga, ela explica que a noiva perdeu seu pai e as duas irmãs mais velhas em um acidente de carro há 7 anos. “Eu era seu ombro para chorar, ela se apegou a mim como se eu fosse sua irmã e também acabou se aproximando de seu irmão”.

Surpreendida pela notícia do noivado da amiga, que normalmente não compartilha informações sobre seu relacionamento, a mulher presumiu que seria escolhida como madrinha uma vez que é a amiga mais próxima da noiva.

“Mesmo ela não falando sobre isso eu não pensei muito e achei que a escolha seria óbvia”, conta a mulher. No entanto, as esperanças dela acabaram quando a noiva revelou suas intenções durante um jantar entre amigos.

Elas acabaram discutindo

A revelação aconteceu em um jantar entre amigos quando a noiva revelou quem ela escolheu para ser sua “madrinha”.

“Perguntei a ela quem seria sua madrinha, achando que seria eu, mas ela disse que escolheu o irmão para ocupar o posto”, conta a jovem que não conseguiu segurar a decepção: “Eu explodi. Disse a ela que era ridículo escolher um homem para ser sua ‘madrinha’”.

“Ela ficou confusa e chateada e me lembrou a importância de seu irmão para ela, e eu fiz o mesmo lembrei o quanto eu era importante para ela. Ela começou a chorar e se desculpou, mas disse que tinha certeza da escolha e que seu irmão ocuparia esse papel”, conta.

Segundo a mulher, a situação não acabou nada bem, com ela afirmando que não comparecerá ao casamento da amiga. “Nossos amigos estão achando que eu fiz drama, mas eu realmente fiquei chateada”.

“Entendo que ela está próxima do irmão e que isso é uma forma de honrar seus familiares falecidos, mas ter um homem como ‘madrinha’ é ridículo e partiu meu coração”, finaliza.

Para as pessoas que acompanharam a publicação, a noiva tem motivos mais que suficientes para fazer sua escolha e não precisa justificá-la para ninguém. Enfurecidos, alguns acusaram a jovem de querer apenas chamar a atenção sem se preocupar verdadeiramente com a amiga.

“Você conseguiu uma forma de fazer a morte trágica de três pessoas e um casamento que não é o seu serem sobre você”, escreveu o comentarista.