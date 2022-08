Mulher exige que seu noivo remova uma tatuagem, e tem motivos para isso

Uma mulher está decidida a fazer o noivo remover uma de suas tatuagens que, segundo ela, a faz se sentir extremamente desconfortável. Em seu relato, publicado no fórum online Mumsnet, ela revela que a tatuagem em questão é o nome da ex-mulher dele.

Conforme a publicação, realizada pelo The Mirror, a mulher exigiu que o noivo remova ou cubra sua tatuagem com um novo desenho, mas agora teme ter exagerado em sua reação mesmo acreditando ter motivos para isso.

Buscando suporte no fórum, ela explica que a tatuagem em questão foi um presente de casamento de seu noivo para a ex-mulher, da qual ele se divorciou cinco anos após o casamento. Atualmente, eles estão separados há oito anos, mas ele mantém a tatuagem.

“Sou irracional em pedir a ele para remover uma tatuagem que tem o nome de sua ex-mulher e dos filhos dela? Ele se casou com sua ex quando tinha apenas 19 anos e ela 30 anos e dois filhos. Como presente de casamento ele tatuou o nome dela e dos filhos em suas costas, eles se divorciaram porque ele queria ter mais filhos e ela não”.

Segundo ela, desde o divórcio o noivo não teve mais contato com sua ex-mulher e muito menos com os filhos dela, mas ainda mantém a tatuagem em suas costas. “A última notícia que temos é de que eles se mudaram para outro país”.

Ele não se incomoda com a tatuagem

Em seu relato a mulher revela que chegou a tocar no assunto da tatuagem algumas vezes, mas que o noivo da pouca importância para isso. “Ele diz que era jovem e estúpido e lamenta ter desperdiçado esse tempo da sua vida. Não tenho ciúmes disso, sei que ele tinha uma vida toda antes de me conhecer”.

“Ele diz que as vezes nem se lembra de ter a tatuagem já que não pode vê-la, mas foi estranho ter que explicar para minha família durante as férias do último ano. Perguntei se ele já pensou em remover ou cobrir o desenho e ele disse que preferia gastar o dinheiro com a gente. Acho que ele pode estar com medo da dor, mas não quer admitir”, explica a mulher.

“Eu tenho certeza de que se dissesse a ele o quanto isso me incomoda, ele tomaria uma atitude, mas tenho receio de estar agindo de forma irracional. Preciso de uma opinião”.

Em pouco tempo os usuários do fórum se viram em um verdadeiro debate com alguns afirmando que ela está sendo controladora, enquanto outros a defendem por não se sentir confortável ao ver os nomes nas costas do companheiro.

“Não é nada controlador perguntar a ele se ele se importaria em cobrir ou remover a tatuagem! Você pode até perguntar, mas a decisão final é dele”, afirma uma pessoa.

“A decisão deve ser dele, eu também não ficaria confortável com essa tatuagem, mas ele parece não se incomodar com isso. Tatuagens são caras e coberturas são ainda mais, se ele não tiver cheio de dinheiro eu também consigo entender o lado dele”, comentou outra.

“Ninguém aqui gostaria de ver o nome de outra pessoa tatuado no corpo de seu companheiro! Não é sobre ciúmes, mas é estúpido manter uma tatuagem assim sendo que o relacionamento acabou”, afirmou uma terceira.