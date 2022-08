Internautas debatem foto de casal em eventos importantes: ‘casamentos acabam’

Apagar tatuagem com nome de ex já é meme na internet (Foto: Reprodução/Twitter)

Sabe aquela foto única, de um momento super especial, com toda a família reunida? Você olha para ela com carinho, até perceber o fantasma: ao lado dos seus pais, ali está também a pessoa com quem você teve um relacionamento, mas que já terminou.

E agora, o que fazer com essa foto?

Desde a última quinta-feira (25), usuário do Twitter resolveram debater a importância (ou não) de ter fotos apenas a família ou os amigos, sem a presença dos maridos, noivas, namoradas, rolos, ficantes e cônjuges em geral.

Tudo começou com o tweet da jornalista Liv Brandão. “Ah, gente, e quando forem tirar fotos importantes, sempre façam versões sem os cônjuges: casamentos acabam!”, comentou.

Ah, gente, e quando forem tirar fotos importantes, sempre façam versões SEM OS CÔNJUGES: casamentos acabam!!!!!!!!!! — Liv Brandão 🤓 (@livbrandao) August 25, 2022

Não demorou para a declaração viralizar pela rede social. Muita gente concordou com Liv. “Hoje em dia inclusive a foto da formatura do ensino médio com a minha família tá esquecida na gaveta pois meu ex está em absolutamente todas elas”, contou uma seguidora.

Hoje em dia inclusive a foto da formatura do ensino médio com a minha família tá esquecida na gaveta pois meu ex está em absolutamente TODAS elas https://t.co/y2baTIp5Dc — lia (@liafluid) August 26, 2022

“No chá de bebe de uma das minhas melhores amigas foi exatamente isso, ‘agora é só eu, vai que a gente termina e a única lembrança que eu fico desse dia tu tá junto’”, lembrou outra.

"agora é só eu, vai que a gente termina e a única lembrança que eu fico desse dia tu tá junto" https://t.co/J4Bv4QuMhx — julia braba e lula 13 (@juIiabraba) August 26, 2022

Mas teve quem discordasse de Liv. “Anotado: tirar foto sem a noiva no dia do meu casamento”, se revoltou um internauta. “Se eu me casar pensando em não dar certo, eu nem me caso”, protestou outro.

Tirar foto sem a noiva no dia do meu casamento. https://t.co/FKVlvKFDuL — Cowboy do Planalto (@Loldemt5) August 26, 2022

se eu me casar pensando em não dar certo, eu nem me caso. https://t.co/vIrCVhkpwG — pedro (@pejuniorc) August 26, 2022

A repercussão foi tanta que a própria Liv precisou voltar e se explicar. Ela explicou que o desabafo tinha sido por conta de uma foto em que não conseguia remover o ex da única foto recente que tinha da família, já que ele estava posicionado no meio.

“Jamais poderei refazer [a foto] porque minha avó, meu pai e meu tio morreram. Tive que postar com o dito cujo? Sim. Preferia sem? Óbvio. Ninguém casa pensando em se separar, mas casamentos acabam”, reforçou.

É isso, me segue no https://t.co/wiijm7q9Jp #pas ✌🏼 — Liv Brandão 🤓 (@livbrandao) August 26, 2022

