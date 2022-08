Eletricista corta luz de delegacia após não aceitar multa de trânsito

Um eletricista se vingou de agentes de trânsito após receber uma multa por pilotar sua moto sem capacete na Índia.

Funcionário da empresa de energia elétrica de Uttar Pradesh, Mohd Mehtab cortou a luz da delegacia de Thana Bhawan, onde ficam os agentes que o penalizaram.

Segundo um site local, Mohd disse que tinha um salário de 5 mil rúpias (R$ 316), o que dificultaria o pagamento da infração, no valor de 6 mil rúpias (R$ 380). Por isso, ele pediu que a multa fosse deixada de lado, prometendo não cometer o erro novamente.

O apelo, contudo, não tocou o coração das autoridades, que aplicaram a penalidade mesmo assim.

O eletricista, então, fez justiça com as próprias mãos na última terça-feira (23). Subiu em um poste e deixou a delegacia sem energia.

“Pedi aos policiais que me perdoassem e disse que tomaria cuidado no futuro, mas eles não mostraram piedade”, disse, segundo à reportagem reproduziu pelo portal brasileiro “Extra”.

O corte de energia, no fim das contas, teve um motivo oficial: uma dívida de 55 mil rúpias (R$ 3.480) que a delegacia tinha com a companhia elétrica, de acordo com o engenheiro Amitesh Maurya, da mesma empresa. O abastecimento, porém, já foi restabelecido.

