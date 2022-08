Apetite de condenado à morte nos EUA chama atenção; veja quais foram seus últimos pedidos

Condenado à morte chama atenção por últimos desejos (Divulgação/Oklahoma Department of Corrections)

Um homem condenado à morte nos Estados Unidos chamou atenção por seus últimos pedidos gastronômicos.

Segundo o portal “Extra”, James Coddington, de 50 anos, foi executado na manhã da última quinta-feira (25) na penitenciária de Oklahoma pela morte de Albert Hale, de 73. O crime - cometido a marteladas - aconteceu em 1997.

Para sua última refeição, James pediu dois cheeseburgers, dois sanduíches de peixe empanado e duas porções grandes de batatas fritas, acompanhados de refrigerante grande.

O condenado recebeu injeção letal e foi declarado morto às 10h16.

“Para toda a minha família e os amigos, os advogados, todos que estiveram ao meu redor e me amaram, obrigado”, disse o detento enquanto era amarrado a uma maca. “Governador [Kevin] Stitt, não o culpo e o perdoo”, acrescentou.

Os advogados do prisioneiro esperavam que seu remorso pelo assassinato, sua educação traumática e sua reabilitação no corredor da morte o salvassem. O governador do Estado, porém, recusou o pedido de clemência.

Condenação na Arábia Saudita

A jovem Salma al-Shehab, de 34 anos, foi condenada há 34 anos de prisão na Arábia Saudita por usar o Twitter para compartilhar publicações de oposição ao governo do país.

Mãe de dois filhos, a sentença de condenação da mulher descreve que tal medida foi adotada após ela “causar agitação pública e desestabilizar a segurança civil e nacional”. A mulher também foi acusada de “ajudar aqueles que procuram causar agitação pública e desestabilizar a segurança civil e nacional seguindo suas contas no Twitter”.

Salma conta com 159 seguidores no Instagram e se descreve como estudante de doutorado, higienista dental e educadora médica. No Twitter, o número é maior e chega a 2.597 seguidores.

