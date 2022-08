VÍDEO: Janela de avião sofre rachaduras durante voo da Polônia aos EUA e passageiros se apavoram

Passageiros se apavoraram ao ver a janela de um avião, que seguia da Polônia para os Estados Unidos, rachar. O incidente ocorreu no último sábado (20) e provocou pânico em quem estava na aeronave (veja no vídeo abaixo). Apesar do susto, o voo pousou no destino sem maiores problemas.

De acordo com o site “Aviation Herald”, o Boeing 787-8 da Poland Airlines de Varsóvia já estava a cerca de 300 milhas náuticas do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York (EUA), quando os passageiros perceberam a rachadura no vidro de uma das janelas.

Naquele momento, a aeronave já começava a baixar de 10.000 pés e o vídeo mostra que os passageiros entraram em pânico. Um deles gravou as imagens e compartilhou nas redes sociais, sendo que já foi visto mais de 4,4 milhões de vezes.

O vídeo mostra que os três passageiros que estavam sentados nas poltronas perto da janela levantaram às pressas, enquanto uma mulher começou a gritar pedindo a ajuda da tripulação. Logo depois, um comissário de bordo pegou um telefone e passou a relatar a situação.

Ainda conforme o “Aviation Herald”, a Polish Airlines confirmou o incidente e destacou que a camada eletrofotocromática usada para escurecer a janela foi danificada durante o voo. No entanto, insistiu que a segurança da aeronave não foi afetada e que os reparos já foram devidamente efetuados.

Morto por hélice

Um funcionário do aeroporto de Beloyarskiy, na Rússia, morreu após ser atingido pela hélice de um avião que se preparava para decolar na última sexta-feira (19).

De acordo com o “Extra”, com informações do jornal “Pravda”, Andrey Abakumov tinha 48 anos e trabalhava como técnico no aeroporto. Sua função era deixar tudo pronto para a decolagem dos aviões.

Andrey estava ao lado de uma aeronave Antonov An-24, da empresa UTair, quando a tragédia aconteceu. Ele chegou a abaixar a cabeça para não ser atingido pela hélice, mas acabou se sendo golpeado e não resistiu.

A polícia está investigando as circunstâncias da morte.

