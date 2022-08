Vídeo flagra momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’; assista

Como já divulgado na semana passada, um vídeo impressionante flagou o momento em que um grupo de ariranhas colocou uma onça-pintada “para correr” no Pantanal Mato-grossense.

O flagrante foi registrado pelo guia de turismo Branco Arruda, de acordo com informações do site G1.

O confronto inusitado ocorreu no Parque Estadual Encontro das Águas, entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço.

Vídeo flagra momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’

No vídeo, que se tornou viral nas redes, a onça caminha à margem esquerda do rio, enquanto um grupo de ariranhas tomava banho de sol.

Apesar da tentativa de se manter escondida, as ariranhas sentiram o animal predador por perto e entraram na água, começando a briga.

Como informado pela página, o grupo reagiu de forma sincronizada, o que fez a onça desistir da investida e correr mata adentro rapidamente. Confira o registro:

Vídeo flagra ariranha devorando peixe peixe em questão de minutos no Pantanal; assista

“Ariranhas, as vezes parecem fofas, as vezes não. São muito expressivas e as vezes ferozes. Elas conseguem estraçalhar um peixe em questão de minutos”, escreveu o fotógrafo @henriqueolsen, em outra postagem nas redes sociais.

Em um registro, que viralizou nas redes sociais, um vídeo captado pelo fotógrafo flagrou uma ariranha selvagem devorando um peixe no Pantanal. Confira vídeo:

Texto com informações do site G1