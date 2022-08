VÍDEO: Cobra píton de quase 6 metros tenta invadir casa pela janela e vizinhos entram em desespero

Uma píton, conhecida como a maior cobra do mundo, foi vista tentando invadir uma casa em Hampshire, na Inglaterra, esta semana.

De acordo com o Metro Reino Unido, imagens mostravam a cobra deslizando sobre o telhado e entrando com parte do seu corpo para dentro de um dos cômodos da casa.

Moradores se assustaram ao ver o animal e se mobilizaram para não permitir a entrada completa do animal. Com vassouras, o animal foi afastado até cair em cima de um carro que estava estacionado logo abaixo.

Jenny Warwick, de 62 anos, ficou chocada ao notar o animal e avisou o marido, que não acreditou nela.

“Vi algo no telhado e pensei que devia ser um tubo de plástico, mas a cabeça começou a se mexer. Eu disse ao meu marido, Steven, mas ele disse ‘não seja boba’. Eu tenho um cachorro chamado Rodney, e ele estava realmente latindo e enlouquecendo”, contou.

Ao chamar outros vizinhos, ela se deu conta de que estava realmente vendo uma cobra, cujo comprimento é estimado em 5,5 metros.

Na vizinhança, tinha uma moradora que costumava criar cobras e ao ser procurada, comunicou que o animal não era seu, mas poderia ficar com ela até que o dono fosse encontrado.

“É uma cobra muito perigosa e enorme. Fiquei mal quando meu amigo me disse que estava tentando entrar na casa de alguém. Poderia ter um bebê lá dentro ou algo assim”, disse a criadora.

Ela contou que essas cobras podem ser agressivas quando estão com fome e que foi mordida diversas vezes pela píton que criava.

Ela ligou para o dono da cobra que também morava perto e ele levou o animal de volta para casa.

Uma família de Wyoming, na Austrália, teve um susto ao descobrir que moraram durante um tempo com uma píton no teto da sua casa. Eles viram a cobra descendo pela janela e gravaram a cena.

Veja também: Vídeo mostra anaconda à espreita; quando percebeu já estava cara a cara com a sucuri filhona

Durante um ano inteiro, eles ouviram barulhos suspeitos e pensavam que se tratava de algum animal, mas não de uma píton.

A píton não é uma espécie venenosa, mas tem uma mordida dolorosa e pode matar animais domésticos como gatos e cachorros a partir da constrição.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!