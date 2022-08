Três amigas decidem dar aos filhos o mesmo nome

Uma mulher conta que três de suas amigas próximas decidiram dar a seus filhos o mesmo nome. Segundo ela, as mulheres acreditavam que era uma ideia “inteligente” pois faria com que os filhos tivessem um vínculo entre si desde pequenos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta que as amigas apenas esqueceram de prestar atenção em uma pequena questão envolvendo o nome escolhido.

Segundo seu relato, compartilhado em um fórum online, três de suas amigas engravidaram ao mesmo tempo e juntas decidiram escolher o nome de seus filhos. Apesar de diversas possibilidades, todas tinham certeza de que queriam nomes únicos para seus bebês, fugindo completamente das escolhas “tradicionais”.

Foi durante uma discussão que uma das mulheres teve a ideia de dar ao filho o nome de “Unique”, que significa único. Desta forma, ela garantiria que tanto o bebê, quanto seu nome, fossem únicos.

Elas não entenderam a ironia

Ao compartilhar sua ideia com as amigas, as outras duas mulheres também simpatizaram com os motivos da escolha e decidiram adotar “Unique” como nome de seu filho, esquecendo somente que, ao compartilhar o nome, ele deixaria de ter a ideia de “nome único” inicialmente desejada por elas.

Em seu relato, a mulher conta: “Conheço um grupo de três amigas que engravidaram juntas e elas me contaram que também escolheram juntas o nome de seus bebês. Como todas queriam que eles se sentissem especiais, decidiram optar por nomes únicos e fora do tradicional”.

“Uma delas teve a brilhante ideia de nomear o filho como ‘Unique’, e todas as outras acharam que era algo ‘inteligente e realmente único’, dando sinal verde para que ela fizesse a escolha. No entanto, elas também não conseguiram superar o nome e decidiram utilizá-lo, fazendo com que não fosse mais algo ‘único’”, explica a mulher.

“Com isso, elas nem sequer perceberam que ao nomear três bebês com o mesmo nome, o nome do ‘bebê Unique original’ deixaria de ser um nome realmente único”, finaliza.