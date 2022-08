Tatuagem feita por amigas acaba com uma aparência diferente do esperado

Uma jovem ficou completamente arrasa quando uma tatuagem realizada junto de sua melhor amiga acabou com uma aparência um tanto quanto inusitada. Enquanto elas esperavam borboletas que se complementam, a tatuagem dela acabou adquirindo um formato fálico facilmente comparado ao órgão genital masculino.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua decepção por meio de uma postagem no TikTok. No vídeo, ela revelou que ficou completamente arrasada ao ver o resultado da tatuagem feita junto de sua melhor amiga.

Alaina Nicole decidiu então compartilhar sua reação ao ver o desenho depois de finalizado, e não conseguiu segurar as lágrimas ao revelar o resultado. “Quando você tenta fazer uma tatuagem fofa com sua melhor amiga e consegue dois p****s moles no lugar das borboletas!”, comenta a jovem.

No registro, é possível ver a jovem chorando antes de revelar o desenho feito na parte de trás de seu braço, e em seguida lado a lado com o desenho feito no braço da amiga.

O resultado foi inesperado

Assim como a jovem, outros seguidores do TikTok não perderam tempo em interpretar o desenho da mesma forma que ela.

Rapidamente, diversos comentários foram feitos no vídeo e muitos se mostraram incrédulos com o trabalho do tatuador que supostamente deveria ter “percebido a semelhança grosseira”.

“Quem fez essa tatuagem em vocês sabia exatamente o que estava fazendo!”, comentou uma pessoa. “O ‘artista’ certamente sabia da comparação”, complementou outra.

No entanto, um outro vídeo compartilhado pela jovem fez com que os seguidores entendessem que a tatuagem realmente deveria ser da forma como foi realizada. “Sou eu ou o desenho de referência é exatamente o mesmo tatuado por vocês?”.

Leia também: Jovem pede a opinião do pai sobre sua próxima tatuagem e o resultado é hilário

Para alguns, tudo mudou por conta do local em que as mulheres realizaram o desenho, já que a versão original foi feita nos dedos e elas optaram pelos braços.

“Acho que foi o posicionamento que deu a impressão do desenho ser o que não é. Deveria ter sido feito nos dedos, não no braço”, comentou uma pessoa.

“Termine a borboleta e pinte um dos lados, depois combine com sua amiga de ela fazer o mesmo, só que pintando o lado oposto”, sugeriu uma pessoa na esperança de ajudar a amenizar a situação.

Felizmente, para Alaina e sua amiga, elas conseguiram cobrir o desenho com novas tatuagens de borboleta que as deixaram plenamente satisfeitas.