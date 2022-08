‘Minha amiga ficou irritada por eu ficar com meu marido no nosso casamento’

Uma noiva foi acusada pela sua melhor amiga de “deixar os amigos de lado” no dia de seu casamento. Segundo a amiga, ela passou “tempo demais” na companhia do marido e esqueceu os amigos na festa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher contou no Mumsnet que sua amiga e seu marido nunca tiveram um bom relacionamento, e que no dia do casamento a situação ficou ainda mais complicada uma vez que a amiga não poupou críticas a ela durante a celebração.

“Meu marido e minha amiga nunca se deram bem por motivos pessoais que não pretendo expor. Foi algo complicado e, na minha opinião, os dois estavam errados”, começa a noiva.

“Nos casamos no último mês e enquanto planejávamos o casamento chegamos a pensar na possibilidade de não convidar essa minha amiga em particular, mas como fui madrinha de casamento dela eu achei que seria desagradável não a convidar para a ocasião, ainda assim eu preferia ter meu marido se sentindo confortável em seu próprio casamento”.

“Ele ainda enumerou alguns bons motivos pelos quais eu deveria convidar minha amiga, principalmente pensando que por ela ser uma das minhas amigas mais próximas e eles terem mantido uma postura ‘ok’ em outro evento recente, o casamento pudesse apaziguar a situação entre eles”, explica.

As coisas não deram muito certo

Apesar do histórico recente, a situação começou a sair do controle pois desde o início a amiga da noiva começou a criticar a postura dela, afirmando que ela estava “passando tempo demais com seu marido” e ignorando seus amigos.

“Desde o casamento meu marido fica desconfortável sempre que vou ver essa minha amiga pois ele acredita que eu não deveria manter contato com alguém que nos destratou de forma tão intensa no nosso casamento”, conta a mulher.

“Por outro lado, somos amigas há anos e seria errado terminar a amizade assim. Ela também é ligada a outros familiares meus e seria difícil para mim participar de certas ocasiões sem ela aparecer e complicar as coisas”.

As pessoas se dividiram ao dar sua opinião e disseram que a amiga da mulher realmente não teve uma boa atitude. “Ela não está sendo sua amiga, dá para ver claramente pela forma como ela se comportou no seu casamento”, comentou uma pessoa.

“Se ela se comportou assim no seu casamento, ela não é uma boa amiga. O que quer que ela tenha sentido no dia do seu casamento ela deveria entender que o dia era sobre você e que ela deveria fazer o dia ser maravilhoso para você”, comentou outra.

“Sua lealdade deve ser com seu marido, pois sua amiga claramente estava errada no casamento. Você precisa encontrar uma forma de equilibrar as coisas, tente evitar de sair sozinha com ela, mas seja civilizada quando a encontrar em um grupo de amigos ou familiares”, finalizou uma terceira.