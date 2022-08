Mãe se revolta após os sogros insinuarem que sua filha não é inteligente

Uma mãe ficou furiosa depois de notar que seus sogros parecem estar “testando” os conhecimentos de sua filha para verificar seu “nível de inteligência”. Segundo ela, os pais de seu companheiro também ficam constantemente comparando a menina com outra criança que eles conhecem e que tem a mesma idade.

Conforme a publicação realizada pela mulher no Mumsnet, e compartilhada pelo The Mirror, a mulher decidiu dividir suas preocupações com outros usuários do fórum para tentar encontrar uma solução.

“Essa semana estou na casa dos meus sogros junto com minha filha que está para completar 4 anos. Nós não os vemos há mais de dois anos pois eles moravam no exterior e voltaram a pouco tempo. De toda forma, com meu marido trabalhando nós decidimos que eu iria vê-los junto com nossa filha”.

“Tudo ia bem até o segundo dia, quando meu sogro pediu a minha filha que lhe ensinasse o alfabeto após chegar de um passeio em um parquinho. Ela estava cansada, com sede e decidiu não responder. Eu então dei a ela alguns petiscos e água apenas para evitar que ela se sentisse pressionada com a situação”, conta a mulher.

No entanto, a falta da resposta fez com que uma situação ainda mais complicada acabasse acontecendo.

Ela sentiu que a filha estava sendo pressionada!

Segundo relato da mãe, após o episódio em questão ela passou a ouvir comentários dos sogros comparando a neta com a neta dos vizinhos, que tem idade próxima a menina.

“Eles comentaram que a neta do vizinho tem quatro anos e já está na escola há mais de 1 ano. Eu tentei explicar a eles que ela deve frequentar uma creche pois a escola começa apenas a partir dos quatro anos”.

“De toda forma, fiquei sentindo como se eles apenas quisessem testar minha filha! Ela sabe o alfabeto bem e não fico preocupada com ela, mas começo a me perguntar se devo questioná-los sobre esse interesse súbito nos conhecimentos dela”.

Para os usuários da plataforma, ela deve ir com calma, pois não pareceu ser uma atitude ruim do avô: “Acho que ele só queria passar algum tempo com ela e talvez cantar o alfabeto juntos. Você deve relaxar um pouco”.

No entanto, outra pessoa entendeu o lado da mãe: “É irritante eu sei, meu vizinho costumava fazer isso. Parece que eles estão testando a sua paternidade mais do que a criança”.