Mãe é proibida de ir ao casamento da filha a menos que siga algumas regras

Uma filha se viu em uma situação complicada ao ser obrigada a impor uma série de regras rígidas para poder ter a presença da mãe durante seu casamento. Apesar de ter motivos para as restrições, as solicitações da mulher não foram bem recebidas pela mãe, que acabou brigando com ela.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, que tem 36 anos, afirma que sua mãe e o companheiro tem uma tendência a beber demais em eventos o que os leva a causar grandes problemas.

“Eles não lidam bem com álcool e ela acaba se tornando uma bêbada bem malvada. A princípio eu não a convidei pois eu tinha me distanciado dela por causa da bebida e de outras atitudes ruins, mas o tempo passou e não quero me arrepender de não convidar minha mãe. Então decidi fazer uma oferta de paz e os convidei, mas com uma regra específica”, conta a mulher.

“Eu e meu noivo decidimos que ela e seu companheiro não poderão beber qualquer tipo de bebida alcóolica na cerimônia e na festa. Não queremos estresse desnecessário no nosso grande dia”.

A mãe foi contra

Apesar de ser uma regra justa, visto o histórico das atitudes da mulher, ela não foi bem recebida e gerou uma série de atritos entre mãe e filha.

Segundo a mãe, sua filha não está em posição de dizer o que ela deve, ou não, fazer ao longo de sua vida.

“Eu disse a ela que se ela não aceitar esse meu único pedido, então ela não será bem-vinda no nosso casamento”, conta a mulher que desabafa.

“Não consigo me imaginar casando sem ter minha mãe presente no meu grande dia, mas também não consigo conviver com todas as preocupações envolvidas com o fato de ela poder beber”.

Para os usuários do Reddit, a mãe é quem não está em posição de escolher o que será permitido fazer no casamento de sua filha, e a decisão dela sobre a bebida diz muito. “Sua mãe está escolhendo a bebida ao invés de você e está reforçando seus motivos para não manter contato com ela. Você fez uma oferta de paz e pode seguir seu caminho tranquila com sua postura”, comentou uma pessoa.