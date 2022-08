Jovem faz sucesso nas redes sociais fingindo intimidade com pessoas desconhecidas; assista

Irwen Pereira, de 29 anos, está fazendo sucesso nas redes sociais com o quadro “Amigo Íntimo”, em que posta vídeos fingindo conhecer quem, na verdade, nunca viu na vida. O carioca já conta com mais de 200 mil seguidores.

O influenciador digital chegou a criar personagens fictícios como “Serginho Cambalhota” e “Andréia Carneirinho” para ajudar a passar a sensação de que ele realmente conhece as pessoas que aborda na rua, aleatoriamente.

Assista:

Uma das táticas de Irwen é observar os nomes impressos em camisas do Flamengo para puxar papo com as pessoas na entrada do estádio.

Confira:

Em entrevista ao “RJ1″, jornal local da TV Globo, Irwen contou que a inspiração para gravar os vídeos em que é bem “cara de pau” surgiu depois que ele foi abordado por um conhecido, mas de quem não se lembrava.

“Eu acho que as pessoas caem [na brincadeira] muito pela gentileza delas de não deixar o outro, como a gente diz, no vácuo”, explicou.

E por falar em ‘cara de pau’...

Um ladrão invadiu uma clínica odontológica em Caratinga, em Minas Gerais, na madrugada da última quarta-feira (24). Ele levou eletrônicos e ainda fez um “boquinha” antes de fugir.

O criminoso foi filmado por câmeras de circuito interno. Usando um lençol na cabeça, ele furtou ao todo sete notebooks, um celular e R$140 em espécie que estavam no caixa. Ele pegou um saco de lixo e colocou todos os itens dentro.

Antes de ir embora, porém, o criminoso se deparou com um bolo. No dia anterior, funcionários do estabelecimento tinham comemorado o aniversário de uma das atendentes e haviam guardado parte da comida que sobrou na cozinha.

O homem não pensou duas vezes e, tranquilamente, se serviu de bolo e ainda tomou um café para acompanhar.

As imagens internas foram repassadas para a polícia, que procura o suspeito.

LEIA TAMBÉM: