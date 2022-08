Homem ‘rega’ cachorro enquanto lava carro e viraliza; assista ao vídeo

Um vídeo muito fofo que mostra um homem “regando” um cachorro viralizou nas redes sociais.

O rapaz aparece lavando seu carro, enquanto o cão está ao lado. Provavelmente sabendo que o animal ama água, ele dispara um jato de mangueira no carro e, em seguida, outro no doguinho, que fica muito feliz. Ele pula e abre a boca.

“Já regaram seu cachorro hoje?”, diz a legenda da publicação.

Assista:

“Pedras nos rins ele nunca terá”, comentou um internauta. “A gente é muito mais feliz com um doguinho (ou vários)”, disse outro.

E por falar em animais...

Um gatinho percorreu mais de 60 km para reencontrar os tutores que se mudaram de cidade, nos Estados Unidos. Apesar da longa jornada, o felino apareceu no novo quintal misteriosamente.

Em entrevista ao site “The Dodo”, Halie Kutscher contou que, poucos dias antes de se mudar, o gato, chamado Oliver, desapareceu. A família procurou o bichano por todos os lugares, mas ele não foi encontrado. Assim, partiram sem o animal.

“Sabíamos que tínhamos algum tempo para voltar a casa antiga para procurá-lo, então ainda estávamos esperançosos”, disse Halie. “Toda vez que saíamos sem um sinal dele meu filho chorava sem parar. Foi de partir o coração assistir.”

Os pais da criança de 9 anos tiveram que ter uma conversa difícil com o filho, dando-lhe a notícia de que provavelmente Oliver não voltaria mais. Com casa antiga vendida, eles tinham que seguir para o novo destino.

Incrivelmente, um belo dia Oliver apareceu no quintal da nova casa da família. Os donos levaram o gato até uma clínica veterinária e, com um exame de microchip, o veterinário confirmou que se tratava mesmo do bichano, que não estava ferido.

