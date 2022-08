Homem passa cerca de 60h deitado e leva título de competição, em Montenegro: ‘Nem fiz aquecimento’

Um homem ganhou uma competição após passar cerca de 60 horas deitado na cidade de Nikšić, em Montenegro. Zarko Pejanovic venceu a “12ª Competição Deitada” e levou para casa 350 euros (cerca de R$ 1,7 mil), além de um fim de semana com tudo pago em um hotel da região, um almoço a dois em um restaurante, entre outros prêmios cedidos por patrocinadores do evento.

De acordo com a revista online “Glas Zabjela”, a competição é realizada anualmente no país e busca mesmo os “atletas” mais preguiçosos, que conseguem passar horas e horas na horizontal.

Em entrevista à revista, Pejanovic se gabou do título conquistado. “Não foi difícil, acredite, nem fiz aquecimento”, disse.

Apesar de parecer muito simples, o homem também disse que o campeonato tem seus obstáculos, como quando os organizadores permitem que familiares se aproximem dos competidores.

“Quando uma empresa vem para apoiar os competidores, é divertido. Mas o maior erro é quando vem a família de alguém. Aí é difícil não se levantar”, destacou Pejanovic.

Mas as cerca de 60 horas deitadas enfrentadas pelo homem não chegaram nem perto do recordista do evento, Dubravka Aleksic. No ano passado, ele conseguiu a marca de 117 horas consecutivas sem se levantar.

Linguarudo

A Universidade de Edimburgo aponta que o tamanho médio de uma língua humana mede por volta dos 8,5 centímetros. Contudo, K Praveen, estudante de robótica da Índia, acredita possuir o maior membro da Terra, com uma língua que chega a 10,8 centímetros. Informações são do portal Hypeness.

História por trás do homem mais ‘linguarudo’ do mundo e sua luta pelo registro mundial (Reprodução/South China Morning Post)

O estudante de 21 anos, que vive em Thituthangal, uma vila na cidade de Virudhunagar, província de Tamil Nadu, Índia, revelou ter a maior língua do mundo. Atualmente, o jovem luta por seu reconhecimento.

Embora K Praveen possua um título do livro dos recordes indiano na categoria de maior língua do planeta, o estudante ainda não teve seu marco oficializado pelo Guinness World Records, o livro de recordes mais famoso do ocidente.

LEIA TAMBÉM: