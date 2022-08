Golpe do vira-lata: mulher gasta R$ 2,4 mil em gato raro e recebe animal depilado

A engenhosidade da mente criminosa chama a atenção pela audácia e descaramento dos golpes aplicados em vítimas inocentes. Um desses golpes famosos é o golpe do vira-lata, no qual um animal é ‘maquiado’ para passar por raro e levar seu preço às alturas.

Foi que aconteceu com a canadense Joanne Dyck, de Alberta, que compro o gato ‘Vald’ em um classificado na internet, pagando a soma equivalente a R$ 2,4 mil. NO anúncio, o vendedor garantia tratar-se de um verdadeiro “Sphynx”, raça famosa por ser pelado, ou seja, não possuir pelos no corpo.

O gatinho era um filhote muito pequeno, de oito semanas, e estava completamente careca, como deveria ser para tal raça. “Parecia um Sphynx porque era muito, muito magro e seu rosto era muito angular”, disse a canadense.

LEIA TAMBÉM: Homem ‘rega’ cachorro enquanto lava carro e viraliza; assista ao vídeo

A verdade só apareceu quando ela levou o animal veterinário para tomar as primeiras vacinas e também porque ele miava muito. Ali ela ficou sabendo que tinha caído no golpe do vira-lata, O veterinário explicou que o filhote foi depilado, possivelmente com algum creme, porque ele estava com irritações na pele, mas era apenas uma gatinha sem raça determinada, o que chamamos de vira-lata. “Eu pensei que ele estava chorando pela mãe, mas provavelmente estava com dor”, disse Joanne.

Gato vira-latas depilado por golpistas (Reprodução / Facebook)

Dias após ser vacinado e tratado, seus pelos começaram a crescer normalmente e agora ‘Vlad’ e mais um gato feliz e saudável, embora não tenha o pedigree que a dona queria.

LEIA TAMBÉM: Como uma jovem estudante foi condenada a 34 anos de prisão por usar o Twitter

Ela resolveu postar a história em suas redes sociais e descobriu duas outras mulheres que caíram no mesmo golpe. Ela resolveu criar o filhotinho vira-lata da mesma forma, mas garantiu que nunca mais vai comprar animais sem conhecer os seus verdadeiros criadores.