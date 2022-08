Fobia de Michael Jackson: jovem que tem medo do cantor chora ao se deparar com sósia do ‘Rei do Pop’. Assista ao vídeo Imagem: reprodução: The Mirror (Macey Marriott/SWNS).

Era para ser mais uma noite divertida de Ruby Marriott, de 18 anos, e sua família em Ayia Napa, Chipre. A adolescente estava curtindo uma festa tranquilamente, quando um sósia de Michael Jackson começou a se apresentar no local. Macey, de 19 anos, é irmã de Ruby e começou a filmar, pois sabia o que estava por vir: sua irmã tem ‘fobia do Michael Jackson’ e começou a chorar no mesmo instante que avistou o artista.

“Tenho um medo genuíno de Michael Jackson. Tudo começou quando eu era mais jovem, com cerca de cinco anos de idade”, explica Marriott. Segundo relato ao site The Mirror, sua irmã e seu primo costumavam mostrar vídeos editados do astro do pop com teorias da conspiração de que ele estava vivo. Nas imagens apareciam Michael Jackson no fundo das fotos e nas janelas das casas de algumas pessoas.

“Quando a música dele toca, eu sinto uma onda de medo através do meu corpo. Thriller é a música principal que me assusta, principalmente por ter assistido ao videoclipe quando eu era mais jovem. Se um membro da família toca suas músicas, eu tenho que sair da sala.”

O medo ainda piorou quando a família saiu de férias e foi para Los Angeles em uma casa alugada por três semanas. O local possuía uma porta com cerca de oito cadeados e um dos membros da família disse em tom de brincadeira: “e se Michael Jackson estiver escondido lá?” A adolescente conta que durante toda a estadia teve o mesmo pesadelo, onde Michael saía do guarda-roupa e ia até o quarto onde ela dormia.

“As fotos dele com Photoshop pioraram minha fobia, as pessoas simplesmente mandam para mim ou me mostram e isso me leva de volta para ele rastejando para fora do meu guarda-roupa. Agora tenho 18 anos e a fobia não melhorou”.

Fobia viralizou

No vídeo que viralizou no TikTok Ruby explica: “Foi minha primeira noite em Ayia Napa e, curiosamente, o primeiro bar que fomos estava muito quieto, então não havia muitas pessoas lá [...] u estava gostando muito, estávamos todos dançando, tirando fotos e rindo. Ouvi o início de Thriller tocando e instantaneamente comecei a entrar em pânico. Eu me virei e vi um imitador de Michael Jackson dançando na pista de dança ao meu lado. Corri para onde minha família estava sentada e instantaneamente comecei a chorar e entrar em pânico ainda mais. Eu não conseguia nem olhar para ele. Achei que meu medo era ruim o suficiente até ver alguém que se parecia exatamente com ele. Só piorou”.

O vídeo do encontro tem atualmente mais de 12 milhões de visualizações, quase duas milhões de curtidas e 34 mil comentários. Alguns deles dizem: “Achei q eu era a única que tinha medo dele” ou “Ainda bem que não estou sozinho com o mesmo trauma”.

Assista ao vídeo a seguir, mas somente se você não tiver medo do Michael Jackson: