Felipe Neto anuncia que vai votar em Lula no primeiro turno: ‘Não nos decepcione, presidente’

O influenciador Felipe Neto afirmou que vai votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente no primeiro turno das eleições desse ano.

Em uma sequência de tweets, ele disse ter “duras críticas” ao petista, mas que pretende “derrotar o monstro genocida”, em referência ao atual comandante do País, Jair Bolsonaro.

“Com o objetivo de derrotar o monstro genocida que destruiu o Brasil nesses quatro anos. Pelo fim do medo, da fome, do negacionismo, da incompetência. Declaro meu voto em Lula 13 no primeiro turno das eleições para a presidência do Brasil”, escreveu na última quinta-feira (25) em seu perfil na rede social.

Felipe Neto continuou, dizendo que as suas críticas não serão “varridas” de sua mente caso Lula vença o pleito e que seu apoio é pela “esperança de voltarmos a ser um país que cresce, mas a cobrança será grande, como tem que ser com qualquer um”.

O influencer fez questão de dizer que condena o apoio e A defesa de ditadores, da mesma forma que condena a relação da direita com Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes e outros regimes “sanguinários ditatoriais”.

“Caso Lula, ou qualquer outro que eu venha a apoiar, prove-se um vexame, não pouparei críticas e cobranças, dentro da minha humilde posição, como um cidadão comum. Contudo, se amanhã eu estiver criticando Lula, podem ter certeza que não me arrependerei de ter votado nele contra Bolsonaro”, disse.

Por fim, Felipe Neto escreveu: “Com tudo isso dito, é Lula13 em 2022! Não nos decepcione, presidente. Dê o seu melhor. Nós vamos cobrar”.

Após o apoio de Felipe Neto, o próprio presidente Lula se manifestou, também no Twitter. “Obrigado pela confiança, Felipe. O Brasil voltará a ser um país da esperança. Um abraço.”

Obrigado pela confiança, Felipe. O Brasil voltará a ser um país da esperança. Um abraço. — Lula 13 (@LulaOficial) August 25, 2022

Geraldo Alckmin, vice na chapa do petista, também se posicionou. “Felipe, como corujas veem bem ao longe, já é possível enxergarmos um futuro de esperança, e com seu apoio ficamos ainda mais entusiasmados. É inspirador ver novas gerações do lado certo da história. Vamos juntos!”

Felipe, como corujas veem bem ao longe, já é possível enxergarmos um futuro de esperança, e com seu apoio ficamos ainda mais entusiasmados. É inspirador ver novas gerações do lado certo da história. Vamos juntos! — Geraldo Alckmin 🇧🇷 1️⃣3️⃣ (@geraldoalckmin) August 25, 2022

Posicionamento político

Desde o começo do atual governo, Felipe Neto tem tido embates com Jair Bolsonaro. Em 2021, o presidente entrou na Justiça contra o influenciador por tê-lo chamado de “genocida”. A investigação acabou arquivada pela Justiça do Rio de Janeiro.

Vale lembrar também que Felipe Neto, em 2016, disse que um eventual governo de Bolsonaro seria melhor que o governo da então presidente, Dilma Rousseff.

