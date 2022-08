Estudante chora ao ver que primas derramaram R$ 700 em produtos de beleza e viraliza; veja vídeo

A estudante de direito Sofia Espinosa Moura, de 22 anos, viralizou nas redes sociais após ter um grande prejuízo com o banho de duas primas, de 3 e 6 anos, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A jovem compartilhou em sua conta no Tik Tok um vídeo que mostra que as crianças derramaram mais de R$ 700 em produtos de beleza para fazer espuma (veja abaixo).

Nas imagens, Sofia aparece chorando e mostrando os frascos dos produtos de linhas especiais, entre shampoos, cremes, esfoliantes e máscaras para corpo e cabelo, todos vazios. O relato da jovem viralizou e já teve mais de 7,7 milhões de visualizações e 1,2 milhões de curtidas.

“Eu coloquei minhas primas para tomar banho e deixei elas. Saí e quando eu olho, aqui [o box] estava cheio de espuma. Tô chorando, pois fiquei nervosa. Eu entrei no banheiro, e elas tinham simplesmente aberto todos os meus produtos”, lamentou a estudante no vídeo.

Em entrevista ao site G1, Sofia explicou que as primas foram fazer uma visita e que eram acostumadas a tomar banho, mas que nunca tinham aprontado assim antes. A jovem destacou que conseguiu comprar os itens mês a mês com o dinheiro que ganha como designer de sobrancelhas.

“Eu comecei a chorar, até gritei com elas. Hoje me sinto culpada por ter gritado. Criança é curiosa e eu sou uma adulta, preciso ter calma. Mas a gente fica mal, porque sabe o valor de cada uma daquelas coisas, que é difícil de comprar”, relatou.

A estudante falou que não esperava que a história ia ter tanta repercussão e destacou que, pelo menos, passou a ganhar mais seguidores na rede social e a receber mensagens com outros casos semelhantes.

“As pessoas me mandaram mensagens, muitos se solidarizaram e outros contaram histórias ainda mais engraçadas. Agora estou bem, e tudo não passa de uma história para fazermos piadas. No fim de tudo, os produtos tiveram utilidade, fizeram minhas primas se divertirem”, concluiu ela.

LEIA TAMBÉM: