Escultura de pênis ‘gigante’ é encontrada em escavação na Espanha

Arqueólogos encontraram uma escultura inusitada em uma escavação em ruína romana na região de El Higuerón, em Nueva Carteya, Córdoba, na Espanha: um pênis gigante.

A representação do órgão, de 45 centímetros de comprimento, foi esculpido na parede de uma casa e estaria à vista dos visitantes. As informações são do jornal “El País”, reproduzidas pelo “Extra”.

Segundo especialistas, a escultura tem um motivo para existir: dizem que os membros eram considerados símbolos de boa sorte e fertilidade e era comum encontrá-los em casas e bases militares no Império Romano.

O que causa espanto nesta descoberta, porém, é que o tal pênis é um dos maiores descobertos até hoje.

“Era comum colocá-los nas fachadas das casas, e os soldados carregavam pequenos amuletos fálicos como símbolos de virilidade, mas este é extraordinariamente grande”, comentou Andrés Roldán, diretor da escavação e especialista da Universidade de Extremadura à reportagem espanhola. “Atualmente, estamos pesquisando se um de dimensões semelhantes foi encontrado anteriormente.”

E por falar em pênis...

Um homem de 50 anos se empolgou durante o sexo e sofreu uma fratura no pênis. O caso aconteceu em Java, na Indonésia.

O homem estava tendo relação sexual com a esposa quando ouviu um “crack”. Neste momento, sua ereção cessou e sangue começou a sair de sua uretra.

Sentindo muita dor e sem conseguir urinar, ele procurou um hospital, relatando que seu pênis estava inchado e roxo havia horas.

O homem foi submetido a cirurgia de emergência, e os médicos precisaram a remover as camadas superiores de pele e carne para acessar o tecido danificado. No fim, tudo deu certo, e eles conseguiram reparar o dano de forma “satisfatória”.

