Ela está exigindo que a vizinha pague por um quadro quebrado em sua casa

Uma mulher está afirmando que o “excesso de batidas” na parede da casa de sua vizinha foi responsável por quebrar um porta-retratos de grande valor sentimental para ela. Para se fazer ouvir, ela decidiu enviar uma nota para o filho da vizinha arcar com as despesas para arrumar o quadro em questão.

Impressionada com a atitude da mulher, a mãe do jovem decidiu questionar os usuários do Mumsnet sobre pagar ou não a conta enviada a ela. Conforme a publicação feita pelo The Mirror, sua história parece ter convencido os usuários da plataforma de que ela não tem culpa.

Segundo relato, a mulher decidiu criar a discussão no fórum depois que sua vizinha afirmou que o “bater excessivo” na parede da casa da mulher fez com que um de seus quadros se desprendesse da parede e caísse no chão, no entanto, não havia ninguém na casa no momento em que ela alega ter escutado as batidas.

“No início do mês eu fui para a praia com as crianças passar um dia divertido com elas. Quando cheguei havia uma carta da minha vizinha idosa, que mora sozinha, dizendo que as batidas intensas na parede da minha casa fizeram um quadro cair da parede dela e que ela esperava nossa ajuda para pagar a conta da restauração”, conta.

Tentando entender melhor a situação, ela foi até a casa da vizinha esperando obter mais informações sobre o incidente.

Ela se recusou a pagar!

Ao questionar a vizinha, ela foi informada que batidas horríveis realizadas na parede da casa dela fizeram com que um dos quadros se desprendesse e caísse no chão. “Ela disse que isso aconteceu por volta das 21:30h, mas meu filho de 20 anos, que é quem dorme no quarto que divide a parede com a casa dela, só chegou depois das 23h e foi direto para a cama”.

“A parede também é de tijolos maciços então não consigo entender como ela ouviu ruídos ou até mesmo foi afetada por qualquer vibração vinda da minha casa”, conta a mulher que acreditou ter resolvido o assunto após sua explicação.

Leia também: Polícia é acionada após vizinha se incomodar com choro de bebê

No entanto, para a vizinha, a “resolução do problema” estava apenas começando. Após encontrar o filho da mulher, a idosa afirmou que ele em breve receberia uma “grande conta para pagar”, e exigiu que o valor total da restauração seja pago pela família.

“Eu expliquei novamente que não estávamos em casa no momento e que não somos responsáveis pelo ocorrido. Me simpatizei com o fato do objeto de valor dela ter se quebrado, mas avisei com firmeza que não pagaria a conta. Ela agora está dizendo que vai envolver toda a família nisso, o que eu acho até bom pois vou explicar a eles exatamente a mesma coisa”.

Para os usuários do Mumsnet, ela deve manter sua decisão e não pagar por nada: “Tente escrever uma carta educada de volta, explicando novamente sobre os horários e a presença de pessoas na casa. Não custa nada ter um registro em papel, então lembre-se de manter uma cópia com você”.