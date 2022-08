Como uma jovem estudante foi condenada a 34 anos de prisão por usar o Twitter

O que para a jovem Salma al-Shehab, de 34 anos, que é estudante de uma universidade da Inglaterra, seria uma viagem para aproveitar as férias na Arábia Saudita, se tornou em algo duro, depois de ela ter sido condenada há 34 anos de prisão por usar o Twitter para compartilhar publicações de oposição ao governo do país.

Mãe de dois filhos, a sentença de condenação de Salma descreve que tal medida foi adotada após ela “causar agitação pública e desestabilizar a segurança civil e nacional”. A mulher também foi acusada de “ajudar aqueles que procuram causar agitação pública e desestabilizar a segurança civil e nacional seguindo suas contas no Twitter”, destaca.

Sobre as redes sociais da mulher condenada pelo governo saudita, segundo informações, no Instagram, ela conta com 159 seguidores e se descreve como estudante de doutorado, higienista dental e educadora médica. No Twitter, o número é maior e chega a 2.597 seguidores.

Além do caso da estudante saudita, você pode se interessar por:

Nesta segunda rede social, Salma compartilhava relatos de sua experiência durante a pandemia de Coronavírus, fotos com os filhos e publicações de dissidentes sauditas que vivem fora do país, conhecido como exílio.

Por sua vez, com relação à condenação de mais de 3 décadas, há a possibilidade de a estudante entrar com recurso.

+ Aproveite a oportunidade e leia também estas notícias de nosso site: