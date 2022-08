Briga entre irmãs acaba ‘destruindo’ festa de revelação de gênero

Uma mulher está precisando lidar com uma situação delicada em sua família envolvendo sua irmã mais velha. Conforme seu relato, publicado no Reddit, ela e a irmã nunca tiveram um bom relacionamento, mas as coisas ficaram ainda mais complicadas depois que ela engravidou.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, de 28 anos, revela que está grávida de trigêmeos, enquanto sua irmã de 35 anos é incapaz de ter filhos e utiliza essa informação como uma forma de “conquistar a simpatia e atenção” das pessoas.

“Ela sempre faz questão de falar sobre essa dificuldade durante eventos de família. Um ano atrás ela fez o mesmo durante um chá de bebês de uma prima nossa. Ela simplesmente começou a conversar com todos os convidados e foi entrando em detalhes perturbadores sobre sua infertilidade”.

Segundo ela, o comportamento da irmã deixou de ser normal e atingiu um ponto em que se torna “extremamente manipulador” uma vez que ela “percebeu que toda a família cede a seus pedidos” quando ela toca no assunto.

A irmã “estragou” sua festa de revelação de gênero

Segundo relato, a mulher afirma ter ficado quieta sobre as atitudes da irmã por muitos anos, principalmente por saber que será considerada culpada pela família. “Sei que vão me repreender se eu falar algo ou a excluir dos eventos”, conta.

No entanto, ela não estava certa sobre querer a irmã presente em sua festa de revelação de gênero, uma vez que espera por trigêmeos e sabia que, certamente, a irmã faria o evento se tornar uma grande comoção sobre sua situação.

“Eu não queria convidá-la, mas sabia que ela iria dizer a todos que não a convidei por ela não poder gerar um filho, então acabei convidando”, revela.

No entanto, os comentários da irmã durante a festa a fizeram perder o controle. “Em algum momento alguém da família disse ‘uau! Você está esperando três meninas, vai ficar com as mãos cheias’, e antes que eu pudesse falar qualquer coisa minha irmã me interrompeu e disse sarcasticamente que isso ‘deve ser legal’”.

Leia também: ‘Engravidou para me provocar’ afirma mulher sobre a gravidez da cunhada

Cansada dos comentários, ela não se conteve e respondeu: “Disse a ela que ela não iria morrer se deixasse as outras pessoas serem felizes por um instante e que ser infértil não é o resumo da personalidade dela e não define quem ela é”.

“Ela começou a chorar na hora e saiu de casa, depois disso a festa acabou e a família me disse que eu não posso ‘dizer certas coisas’”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, a irmã da mulher precisa de ajuda o quanto antes: “Como alguém que já teve problemas de fertilidade eu digo que nunca pensei em fazer comentários como este em eventos e momentos comemorativos. Se ela não consegue lidar com isso, então não deve comparecer”.

“Parece que ela fez a infertilidade ser a identidade dela e está usando isso como uma forma de receber atenção e se sentir presente”, afirmou outra pessoa.