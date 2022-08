VÍDEO: Vovó faz 89 anos e comemora cantando parabéns com seus 10 cães

O aniversário de vovó Maria, que completou 89 anos, não teve muitos convidados, mas todos de sua família estiveram presentes para celebrar esse dia especial. Mas a família da vovó não é composta apenas de pessoas, por isso, todos os seus 10 cães se sentaram à mesa enquanto todos cantavam ‘Parabéns’ para ela.

O vídeo do momento foi compartilhado pelo canal da neta, Vitória Abençoada, que disse que sua avó estava muito feliz vivendo em casa com seus cachorrinhos amados. E as imagens dos cachorros sentados à mesa esperando o momento para atacar as guloseimas já passaram de 200 mil visualizações no Instagram.

Os animais, apesar dos doces, bolos e outras iguarias servidas à mesa, se comportam e mantêm-se calmos e em silêncio, chegando mesmo a deitar a cabeça na toalha esperando o momento mágico de comer. Eles só se manifestam quando alguém grita “Viva a vovó Maria”, e aí, sim, latem como se também estivessem saudando a aniversariante.

Quando acabaram de cantar, recebem biscoitos de cachorro que foram colocados na mesa especialmente para eles.

Os familiares da vovó Maria moram em Pernambuco e contaram depois que todos os cães são filhotes resgatados das ruas, muitos vítimas de maus tratos, e acompanharam a vovó pelos últimos anos, nos bons e maus momentos de sua vida, por isso os animais são considerados também membros da família.

O vídeo também deixou muitos seguidores emocionados, que fizeram questão de parabenizar vó Maria e dizer que seus animais são muito comportados. “Gente que educação, mais educados que muita gente. amei! Parabéns vovó por educar esses lindos assim. De encher os olhos!”, disse uma seguidora. “Não tem convidados melhor que este doguinhos”, disse outra.