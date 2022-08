Vídeo mostra anaconda à espreita; quando percebeu já estava cara a cara com a sucuri filhona

Mais um encontro com uma anaconda, a maior cobra do Brasil que também é conhecida como sucuri, surpreendeu espectadores no YouTube. As imagens foram gravadas por Vilmar de Oliveira Teixeira, que é guia turístico e ambientalista em Bonito, no Mato Grosso do Sul.

“Cara a cara com a serpente. Ela está me olhando ali. Essa sucuri está brava pelo jeito”, comentou ao perceber que era observado pela sucuri.

O guia comentou que é a primeira vez que foi até este local, pois está aproveitando o período de inverno, quando as cobras saem para tomar sol, com o objetivo de fazer expedições em outras áreas para encontrar mais dessas cobras.

A sucuri ganhou o apelido de “filhona”, pois é uma cobra jovem. Teixeira já havia apelidado outras cobras da mesma espécie de “mãezona” e “vovozona”.

Os nomes fazem essas referências porque as fêmeas de sucuri são maiores que os machos e podem viver e crescer até os 30 anos.

No vídeo, o guia comenta que ainda não sabe o tamanho exato do animal, mas pontua que sua cabeça é grande.

Veja as imagens da anaconda a partir do minuto 5:

Para conseguir esses vídeos, os animais são respeitados e as imagens são gravadas de uma distância segura para que eles não se sintam importunados, o que é protegido por lei.

O artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais informa que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, é crime.

O Pantanal é a maior superfície alagada do mundo e sua fauna abundante abriga um grande número de espécies de mamíferos, anfíbios, aves e répteis, como a sucuri.

Em outro registro, a “Maior sucuri encontrada no pantanal”, conhecida como vovozona, é encontrada também. Estima-se que ela tenha 6 metros de comprimento

É possível ver a cobra após 58 segundos de vídeo:

