VÍDEO: Escorregador gigante viraliza ao fazer crianças ‘voarem’; brinquedo acabou fechado

Um escorregador gigante de um parque na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, ficou famoso após vídeos mostrarem crianças “voando” ao brincar nele. Após a repercussão - negativa - nas redes sociais, o brinquedo foi fechado temporariamente.

O tobogã de metal tem seis pistas e foi projetado para receber pessoas de todas as idades. No entanto, quem se arriscava acabava sendo projetado para bem alto, o que fez acender o alerta de risco.

Vídeos que circularam na internet mostram crianças que eram lançadas e depois “aterrissavam” seguidas vezes. Os pequeno, em contato de volta com o brinquedo, chegavam a bater a cabeça e as cotas. Alguns deles terminavam a experiência chorando.

Com receio de que uma tragédia pudesse acontecer em breve, a prefeitura decidiu fechar a atração.

Assista aos vídeos:

Com o fechamento do escorregador, chamado de “Belle Isle Giant”, o parque buscou adaptá-lo para que ele se torne mais lento e seguro.

Os administradores também publicaram um vídeo em que explicam a forma correta de descer pelo tobogã. De acordo com um instrutor, é preciso manter o torso do corpo em um ângulo agudo com as pernas.

Veja:

Uma mulher ficou enfurecida ao ter um jantar de família destruído por um grupo de crianças barulhentas sentadas na mesa ao lado. Devido ao incômodo, ela recebeu uma garrafa de vinho grátis e insistiu para que o local alterasse suas políticas em relação a presença dos pequenos.

Conforme a publicação, realizada por ela no Mumsnet e compartilhada pelo “The Mirror”, as crianças “batiam os talheres” contra a mesa de forma constante.

“Quatro pessoas da minha família reservaram uma mesa em um restaurante caro ontem à noite. Quase 10 minutos depois que chegamos um casal chegou com um carrinho de bebê e outras duas crianças maiores. Eles se sentaram ao nosso lado”, contou.

A mulher, então, revelou que não levou muito tempo para perceber que seu “tranquilo jantar em família” daria completamente errado.

“Uma das crianças estava batendo sua colher na mesa, a outra começou a rastejar pelo peitoril da janela até atrás de mim, e o bebê precisou ser entretido pelo pai, que brincava de esconde-esconde com a filha que gargalhava”, disse. “Pedimos para nos trocarem de mesa, mas não havia outra mesa disponível. A cereja do bolo foi quando o bebê começou a chorar alto e uma das crianças se irritou e se juntou ao coro”, completou.

Com o barulho, a mulher e sua família decidiram sair do local sem desfrutar da sobremesa, mas não deixaram de reclamar e pedir mudanças ao restaurante.

