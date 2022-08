Professora é investigada após pedir que alunos levem sêmen para aula

Uma professora de Biologia de Santa Cruz, na Bolívia, foi afastada de suas funções e acusada de corrupção de menores após pedir que seus alunos levassem sêmen para uma aula. O fato aconteceu há cerca de 3 meses, porém ganhou repercussão agora depois que o responsável por um dos alunos apresentou uma denúncia às autoridades.

De acordo com informações do portal Publimetro, a solicitação da professora teria acontecido durante uma das aulas em que ensinava sobre o aparelho reprodutor masculino. Na ocasião, ela pediu para que os estudantes trouxessem um pouco de sêmen para que as meninas pudessem “cheirar”, segundo destacado pela própria mulher.

Assegurando que era algo alternativo, ressaltando, inclusive, que ninguém de fato trouxe o conteúdo solicitado, a professora havia feito o pedido para aqueles que fossem “sexualmente ativos” e, segundo ela, seria para mostrar às estudantes e assim evitar uma possível gravidez indesejada.

A denúncia contra a professora

Como citado anteriormente, a denúncia contra a professora foi feita ontem (24) ao Ministério Público boliviano com a acusação de corrupção de menores.

Carlos Oporto, que é diretor da Força Especial de Combate à Violência (FELCV, sigla em espanhol), disse que uma investigação já foi instaurada e que o caso foi reportado ao diretor distrital de Educação e ao diretor da unidade de ensino. “No momento estamos vendo a entrevista psicológica dos alunos do ensino médio de Minero. Com o que vai acontecer na entrevista psicológica, vamos tomar medidas”, disse Carlos.

Com a investigação em andamento, a professora pediu desculpas aos pais e à população em geral, ressaltando outra vez que nunca teve a intenção de “perverter” seus alunos.

