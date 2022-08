Polícia é acionada após vizinha se incomodar com choro de bebê

Uma mulher precisou acionar a polícia por causa dos choros constantes do bebê de sua vizinha. No entanto, ela agora teme ter cometido um erro que pode prejudicá-la futuramente.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Reddit, onde explicou ter ficado preocupada que os choros constantes da criança pudessem indicar que ela estava sofrendo algum tipo de abuso ou negligência.

Contando sua história, a mulher explica que a denúncia foi motivada pelo fato de que ela mesma foi abusada quando criança e sentiu que o choro do bebê estava “fora do que pode ser considerado um choro normal”.

“Decidi ligar para a polícia e denunciar abuso infantil. A polícia veio e bateu na porta dos meus vizinhos que ficaram chocados com a denúncia. Na hora a mulher estava ao lado de seu marido, que segurava o bebê”.

Ela teme ter cometido um erro

Segundo relato, a mulher revela que os pais foram questionados pelo policial sobre o estado de saúde da criança e as condições em que ela estava.

“Perguntaram a ela sobre o bebê e ela disse que ele recebeu as vacinas há alguns dias e está com dor desde que voltou para casa. Após uma inspeção no apartamento, nada de suspeito foi constatado e eles deixaram o local”.

No entanto, a colega de quarto da mulher descobriu que a denúncia partiu dela, assim como os vizinhos, que se enfureceram completamente com a situação. Ela agora se pergunta se poderia ter agido de outra forma e questiona os demais usuários da plataforma sobre como melhorar a situação.

“Você não tinha evidências ou nada além do choro para acreditar que era um caso de abuso infantil. Lamento que você tenha sido uma vítima, mas isso está afetando seu julgamento mesmo depois de adulta e recomendaria que você conversasse com um profissional sobre o assunto, assim você poderá aprender a lidar com a situação”, comentou uma pessoa.

“Eu tive um bebê que sofreu com muitas cólicas e ele gritava continuamente dia e noite. Antes de tomar atitudes deste tipo tente conversar com os envolvidos”, comentou outra pessoa.