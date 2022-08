Pai fica furioso ao ver que a filha de cinco anos está com as unhas pintadas

Uma mãe ficou completamente irritada depois que seu marido exigiu que ela removesse o esmalte das unhas de sua filha de cinco anos. Segundo relato, a filha viu a mãe pintando as unhas e pediu a ela para pintar as suas também.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe decidiu desabafar no Mumsnet sobre a situação envolvendo sua filha de cinco anos e seu marido. Ela conta que decidiu pintar as unhas dos pés de sua filha porque ela pediu ao vê-la fazendo suas próprias unhas.

“Vamos sair de férias amanhã e pintei as unhas da minha filha. Quando meu marido viu fez birra e me disse para remover o esmalte imediatamente porque era inapropriado para uma criança”, conta a mulher.

“Eu disse que ia trocar a cor para glitter transparente, mas meu marido continua exigindo que eu remova completamente o esmalte antes da gente viajar amanhã. É errado da minha parte me recusar a remover”?

Outras mães a defenderam

Ainda inconformada com a atitude do marido, a mulher afirma que ele está exagerando sobre um assunto que não tem tanta importância: “É realmente algo tão relevante assim? Eu não me importo se ela está com as unhas pintadas ou não, ela apenas me perguntou se podia pintar as dela também e eu concordei”.

Para outras mães da plataforma, sua decisão é algo benéfico para a criança e respeita as vontades da menina em relação ao próprio corpo: “É como se ela estivesse escolhendo o que quer vestir”, comentou uma pessoa.

“A minha filha me pediu para pintar seus pés quando tinha somente três anos. Não faço isso com frequência ou como uma rotina, apenas por diversão e em tons claros”, conta outra mãe.

“Seu marido disse que pintar as unhas de uma criança é inapropriado? Não, crianças não precisam se maquiar, mas um pouco de esmalte para curtir as férias não faz mal. Eu defenderia minha opinião e não tiraria o esmalte”, afirma outra.