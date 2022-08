Noiva decide comprar seu vestido pela internet apenas 10 dias antes de se casar

Uma noiva precisou contar com a sorte, e com uma encomenda entregue dentro do prazo esperado, para conseguir o vestido ideal para seu grande dia. Cansada de procurar em vão pelo vestido em diversas lojas, ela decidiu arriscar e fez o pedido de seu vestido diretamente na Amazon, apenas 10 dias antes de seu casamento.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva decidiu compartilhar sua “busca pelo vestido ideal” por meio de uma publicação em seu perfil no TikTok, onde o vídeo viralizou rapidamente na rede social.

Ela explica que começou a busca pelo vestido faltado 12 dias para seu casamento e, para isso, contou com a ajuda de seus seguidores que opinaram sobre qual vestido combinava mais com ela.

Segundo seu relato, o casamento foi simples e “apenas uma pequena reunião com a família”, contando somente com os familiares dos noivos presentes na celebração. Apesar disso, o nervosismo da noiva em relação a seu vestido e ao curto prazo para devolver e substituir a peça foi algo presente em todas as etapas do processo.

O primeiro vestido utilizado pela mulher seguia um estilo boho, contando com decote em V, bordados delicados e mangas transparentes que não agradaram em nada a noiva pois acabaram revelando detalhes de locais indesejados.

Desesperada, ela pensou em devolver o vestido e fazer um novo pedido faltando apenas 10 dias para se casar.

Será que deu certo?

Preocupada com a possibilidade de não ter um vestido para se casar, a noiva decidiu experimentar outros três vestidos em uma última tentativa. A primeira opção era um vestido simples com tecido que lembra seda e é completamente diferente do modelo anterior escolhido por ela.

Apesar de ser identificado como uma peça tamanho grande, as alças do vestido estouraram quando a noiva tentou prová-lo, além do vestido se mostrar completamente transparente em seu corpo.

Enquanto isso, a outra opção foi completamente cortada devido ao “comprimento completamente desajeitado” do segundo vestido. Já o terceiro, um vestido multiformas, também ficou de fora por ser “extremamente transparente” na região dos seios.

Após repensar em suas escolhas, a noiva afirmou não ter “conseguido tirar o primeiro vestido da cabeça” e decidiu usar a peça em seu grande dia, deixando convidados e seguidores impressionados com o visual final.

Leia também: Noivos polemizam ao definir trajes inspirados na Disney para seu casamento

“Oba! Esse foi exatamente o vestido que mais amei em você! Ficou linda! Felicidades”, comentou uma pessoa.

“Eu amei esse vestido desde o início! Ficou incrível em você!”, comentou outra.