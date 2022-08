Mulher atacada por irmã ao ‘dar preferência’ à sobrinha com presente caro é defendida na internet (rawpixel.com / Roungroat/Reprodução/Freepik - rawpixel.com / Roungroat)

Após um relato viralizar no Reddit nesta terça-feira (23), a autora foi defendida pelos internautas depois de contar sua história e questioná-los se estaria errada.

De acordo com a usuária u/throwawaygifti, sua parente a acusou de dar preferência a uma sobrinha em relação aos outros.

“Tenho 2 irmãs, Hannah (F40) e Sarah (F41). Sarah tem dois filhos, Gina (F11) e Alec (M17). Hannah tem uma filha, Faye (F16). (Todos os nomes ilustrativos)”, iniciou ela na plataforma.

“A família de Sarah está muito bem. Seus filhos têm uma vida fácil e eu diria que eles são até de alguma forma mimados. Hannah, no entanto, está lutando financeiramente”, continuou.

Com o aniversário de Faye, a mulher refletiu sobre o que daria para a sobrinha, pois a menina estava com o laptop quebrado e não possui uma boa condição financeira. “Então comprei um laptop para jogos”, disse.

Depois de presentar a sobrinha, sua outra irmã (mãe de Gina e Alec) ligou para ela e disse não ser justo dar um presente mais caro para Faye, sendo que para seus filhos ofertou algo mais simples em seus aniversários.

“Nos últimos três dias, ela contou isso para toda a nossa família e me chamou de vários nomes no Facebook”, finalizou.

Defesa na internet

Com o relato na plataforma, diversos internautas deixaram suas impressões na seção de comentários, criticando a irmã da autora do relato.

“Diga à sua irmã que isso não foi uma decisão de grupo e que você não precisa da opinião dela sobre como gastar seu dinheiro. Ela está bem e seus filhos provavelmente não precisam de nada. Se ela insistir no assunto, aponte isso”, iniciou o internauta, com mais de 10 mil votos em seu comentário.

“Pergunte a ela como ela acha que Faye se sente vendo seus primos com coisas boas que sua mãe não pode pagar. Vire isso para ela e aponte como a criança desprivilegiada pode receber coisas boas também, mesmo que não seja de seus pais e que ELA deveria estar fazendo a mesma coisa para ajudar sua sobrinha e irmã”, continuou.

“Não é nem questão de favoritos. É pura economia. Ela pode pagar o que for necessário para seus filhos. Sua irmã em comum não pode. Se ela não consegue entender isso, então o problema é dela, não seu”, finalizou.

Nas réplicas, outros redditors reforçaram o comentário de mais de 10 mil votos na plataforma.

