Ladrão invade clínica em Minas Gerais, furta eletrônicos e ainda degusta bolo com café

Um ladrão invadiu uma clínica odontológica em Caratinga, em Minas Gerais, na madrugada da última quarta-feira (24). Ele levou eletrônicos e ainda fez um “boquinha” antes de fugir. As informações são do “G1″.

O criminoso foi filmado por câmeras de circuito interno. Usando um lençol na cabeça, ele furtou ao todo sete notebooks, um celular e R$140 em espécie que estavam no caixa. Ele pegou um saco de lixo e colocou todos os itens dentro.

Antes de ir embora, porém, o criminoso se deparou com um bolo. No dia anterior, funcionários do estabelecimento tinham comemorado o aniversário de uma das atendentes e haviam guardado parte da comida que sobrou na cozinha.

O homem não pensou duas vezes e, tranquilamente, se serviu de bolo e ainda tomou um café para acompanhar.

Ainda segundo a reportagem, a porta da clínica não foi arrombada e o alarme não disparou. Como a entrada do local não conta com câmeras, não foi possível saber como o rapaz entrou com tanta facilidade.

As imagens internas foram repassadas para a polícia, que procura o suspeito.

E por falar em câmeras...

O governo de São Paulo anunciou que vai instalar câmeras em 3 mil viaturas da PM (Polícia Militar). Os equipamentos serão conectados ao sistema Detecta, que faz a leitura de placas rápida de veículos. Dessa forma, será possível identificar carros roubados ou usados recentemente em crimes.

A previsão é que o sistema custe R$ 5,4 milhões por mês, incluindo a instalação das câmeras e a tecnologia de operação.

Atualmente, o sistema Detecta conta com 8,4 mil leitores de placas em 4,4 mil pontos do Estado de São Paulo.

LEIA TAMBÉM: