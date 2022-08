Jovem pede a opinião do pai sobre sua próxima tatuagem e o resultado é hilário

Um jovem apaixonado por tatuagens decidiu perguntar a seu pai o que ele deveria tatuar ao fazer o próximo desenho em seu corpo. Apesar da resposta inesperada, ele decidiu seguir em frente com seu plano e tatuou exatamente o que o pai disse.

Conforme a publicação realizada no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, o jovem agora exibe orgulhosamente sua nova tatuagem feita no braço.

A tatuagem inesperada foi realizada depois que o jovem decidiu não pensar muito sobre o que tatuaria em seu corpo e apenas pediu a opinião de seu pai sobre qual desenho ele deveria fazer. O pai, e seguidores, do rapaz só não esperavam que ele levasse a mensagem a sério.

De forma anônima, o jovem revelou que decidiu tatuar os “dizeres icônicos” de seu pai, como uma forma de homenagem e humor, o que o fez acabar com uma enorme tatuagem dizendo: “Você não precisa de outra tatuagem – Pai”.

Ele quis inovar

Na legenda da postagem, o jovem explica a inspiração para sua nova arte corporal: “Simplesmente perguntei ao meu pai o que eu deveria escolher como minha próxima tatuagem. Ele não ficou impressionado com o resultado”.

Ele decidiu tatuar a frase dita pelo pai (Reprodução / Reddit)

A tatuagem em questão provocou uma série de reações nos usuários do Reddit que não perderam tempo e decidiram comentar a imagem publicada. Enquanto alguns elogiaram a abordagem do jovem ao realizar essa “homenagem para seu pai”, outros afirmaram que ele tomou uma decisão precipitada.

“Você conseguiu eternizar uma brincadeira entre pai e filho. Foi absolutamente lendário!”, ao que outro completou: “Seu compromisso com o sarcasmo ficou evidente e é realmente inspirador”.

Explicando um pouco mais sobre o motivo da tatuagem, o jovem revela que seu pai “é conservador e cristão”, mas mesmo sem gostar de tatuagens não conseguiu “conter o riso ao saber da frase tatuada”.

“Eu consigo verdadeiramente apreciar o tipo de humor que você escolheu para essa tatuagem”, comentou outra pessoa após saber mais detalhes da história.

Um quarto comentarista acabou recebendo uma resposta inesperada: “Você deveria ter ouvido seu pai sobre fazer outra tatuagem”, “Claramente eu o fiz”, respondeu o próprio jovem.