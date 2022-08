‘Idade é só um número’: casal com diferença de mais de 40 anos viraliza no TikTok

Um casal está viralizando no TikTok e não é só por conta dos desafios que participa. Dave e Jackie, juntos há mais de cinco anos, estão chamando a atenção dos internautas por conta da grande diferença de idade: 42 anos entre o nascimento de um e outro.

Ele é um estadunidense que tem 69 anos, enquanto ela fez 27 anos e nasceu nas Filipinas.

Bem-humorado, o casal posta diversos vídeos fazendo dancinhas típicas da rede social. Nos comentários, porém, recebem diversas críticas de seus seguidores. O mais comum são os que afirmam que Jackie está interessada apenas no green card, o visto de residência permanente para os Estados Unidos.

Aos haters, o recado é sempre o mesmo: ironia, deboche ou fingir desentendimento. Alguns vídeos, inclusive, são respostas às críticas, como quando acusaram Jackie de ter embarcado para o país norte-americano já grávida.

No último fim de semana, eles resolveram contar sua história aos seus 38 mil seguidores. Dave revelou que eles se conheceram em um site de relacionamentos chamado Cherryblossoms em 2016, quando ele estava visitando as Filipinas.

Ele estava em Cebu, segunda maior cidade do país asiático, quando deu match com Jackie e a convidou para um café.

“Eu dei a ele meu número de telefone e, no dia seguinte, nos encontramos no Starbucks e ele me deu um biscoito de chocolate. Depois fomos almoçar no Jollibee’s”, disse ela.

”Jackie era um pouco tímida, na época, e estava cansada depois de trabalhar no turno da noite, então, durante aquele almoço acabei falando 95% do tempo”, continuou Dave.

“Dava para sentir que havia conexão suficiente para querermos nos ver novamente. Então, Jackie e eu nos encontramos mais algumas vezes antes de eu voltar para os EUA. Esse foi o começo de um relacionamento maravilhoso, que continua firme”, declarou o estadunidense.

Assista:

Leia também: Luísa Sonza e Marina Sena desabafam sobre dificuldades na carreira e recebem invertida de fãs