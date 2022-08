Gatinho ‘determinado’ percorre mais de 60 km e reencontra família que mudou de cidade, nos EUA

Um gatinho surpreendeu uma família nos Estados Unidos por causa de sua determinação. O bichano percorreu mais de 60 km para reencontrar os tutores que se mudaram de cidade. Apesar da longa jornada, o felino apareceu no novo quintal misteriosamente, ileso.

Em entrevista ao site “The Dodo”, Halie Kutscher contou que, poucou dias antes de se mudar da cidade de Bridgeport, o gato, chamado Oliver, desapareceu. A família procurou o bichano por todos os lugares possíveis, mas ele não foi encontrado. Assim, chegando a data da mudança, eles partiram sem o animal.

“Sabíamos que tínhamos algum tempo para voltar a casa antiga para procurá-lo, então ainda estávamos esperançosos”, disse Halie. “Toda vez que saíamos sem um sinal dele meu filho chorava sem parar. Foi de partir o coração assistir”, relatou.

Assim, os pais da criança de 9 anos tiveram que ter uma conversa difícil com o filho, dando-lhe a notícia de que provavelmente Oliver não voltaria mais. Com casa antiga vendida, eles tinham que seguir para o novo destino.

Depois disso, o filho do casal passou semanas torcendo para rever Oliver e, incrivelmente, um belo dia ele apareceu no quintal da nova casa da família, em Morgantown, que fica a 64 km de distância da residência antiga.

Os donos levaram o gato até uma clínica veterinária e, com um exame de microchip, o veterinário confirmou que se tratava mesmo de Oliver, que não estava ferido. Não se sabe como ele chegou sozinho ao novo endereço, mas agora já está feliz ao lado dos outros pets da família.

Gato Oliver percorreu mais de 60 km para reencontrar a família que mudou de cidade, nos EUA (Reprodução/The Dodo/ Halie Kutscher)

Gato ‘socorrista’

Sam Felstead, de 42 anos, moradora da Inglaterra, é uma dessas mulheres apaixonadas por gatos, mas nem em seus sonhos mais loucos poderia pensar que sua vida estaria um dia nas mãos (ou patas) de um deles.

Em uma madrugada, seu gato Billy subiu no peito da dona e a acordou por volta das 4h30, miando alto em seu ouvido. Imediatamente ela percebeu que não conseguia se mexer e tinha uma dor aguda do lado direito do corpo. “Ele não faz isso normalmente, ele dorme o dia todo e a noite toda, essa é a vida dele”, disse a mulher.

Desperta, ela conseguiu pedir ajuda e foi rapidamente levada para o hospital, onde foi diagnosticado um ataque cardíaco.

Os médicos disseram a Sam que ela foi salva por ter chegado a tempo no hospital. “Acho que ele salvou minha vida, e todo mundo ao meu redor também acha”.

Sam continuou a falar sobre seu super-herói de quatro patas: “Ele gosta de ficar sozinho. Nunca me acordou na noite anterior, nunca te incomoda. Ele não te acorda para comer. Quem sabe se eu tivesse acordado sem ele, poderia ter sido pior para mim”, disse.

