‘Engravidou para me provocar’ afirma mulher sobre a gravidez da cunhada

Uma mulher está sendo acusada de engravidar propositalmente para “ofuscar” a esposa do irmão de seu marido, que anunciou sua gestação apenas algumas semanas antes. Segundo relato, a gravidez do casal foi planejada conforme o momento financeiro em que eles se encontram e não teve qualquer relação com a gestação da outra mulher.

Em uma publicação feita no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, a mulher conta que está à espera de seu primeiro filho e que teve uma gestação planejada e desejada por ela e pelo companheiro.

Feliz com a notícia de que seria pai, o homem decidiu contar para sua mãe assim que soube e acabou revelando também ao irmão, que estava na casa dos pais durante a conversa. Ao saber das boas novas, o homem decidiu contar a novidade para sua esposa, que também está grávida.

Os problemas começaram depois que a cunhada soube da gestação do casal e passou a acusá-los de engravidar propositalmente para “ofuscar” e “tirar a atenção” de sua gestação.

“Em julho deste ano eu e meu marido decidimos retirar o DIU e passamos a tentar engravidar de nosso primeiro filho. Demorei aproximadamente dois meses para engravidar e ficamos extasiados ao saber da notícia! Na mesma hora decidimos contar aos pais do meu marido, mas meu cunhado estava presente e acabou revelando para sua mulher”.

A cunhada não recebeu bem a notícia

Segundo relato, a mulher conta que apenas quatro semanas antes eles foram informados sobre a gestação de sua cunhada, que acabou “trapaceando” para conseguir engravidar.

“Ela parou de tomar o anticoncepcional sem contar para o marido, quando ele descobriu, decidiu ficar na casa de seus pais até eles se reconciliarem, o que aconteceu depois de alguns dias. Já que todos sabiam de forma não oficial, decidimos oficializar e contar a todos sobre nosso bebê”.

“Desde então minha cunhada está dizendo a todos que eu engravidei propositalmente por ela estar grávida e por eu querer ser como ela. Ela está me acusando de engravidar para tirar a atenção da gravidez dela”, finaliza a mulher.

Leia também: Gestante fica surpresa ao descobrir que a sogra ‘pegou’ seu jantar

Para os usuários do Reddit, a cunhada está “completamente fora da casinha”. “Como assim você engravidou só para copiá-la? Ela deve ser muito cheia de si para achar que alguém engravidaria só para ser como ela”.

“Eu ODEIO quando as pessoas ficam chateadas com situações como essa. Você está grávida e isso é um direito seu! Você pode e deve dizer aos outros que está grávida se assim você desejar”, comentou outra pessoa.

“Eu ficaria animada se alguém próximo a mim engravidasse na mesma época que eu! Adoraria ter um amigo ou membro da família para conversar sobre a gravidez e compartilhar os medos e as alegrias desse momento”, finalizou outra.