Ela descobriu que a irmã falava mal dela e do nome de seu filho na internet

Uma mulher ficou completamente chocada ao descobrir que a irmã estava falando mal dela, e da escolha do nome de seu filho, em um grupo do Facebook. Ao ser confrontada, ela afirma que a irmã está usando a situação para “se fazer de vítima” diante de seus familiares e amigos.

Conforme uma publicação realizada no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, uma jovem de 24 anos está à espera de sua primeira filha e o nome escolhido para a menina parece não ter agradado sua irmã e seus familiares.

Segundo seu relato, apesar de ter certeza do nome da filha antes mesmo de saber que estava esperando uma menina, tanto ela quanto seu companheiro já sabiam que o nome da criança seria Oceana.

“Algumas pessoas sabiam por que eram próximas a mim e eu comentei o nome. Com minha irmã, que também está grávida, foi diferente. Ela me perguntou e eu revelei a minha escolha”, conta a mulher.

Ao descobrir o nome de sua sobrinha, a mulher não se impressionou e passou a questionar a irmã a respeito de sua escolha, além de sugerir nomes clássicos como Elizabeth, Beatrice e Margaret. “Não tenho nada contra esses nomes, mas eles não são o nome da minha filha”.

“Ela continuou fazendo sugestões, mas eu disse a ela para parar pois sabíamos o nome da nossa menina antes mesmo de saber que esperávamos uma menina”.

Ela decidiu levar o assunto para o Facebook

Indignada com a escolha da mulher, a irmã decidiu levar a história para um grupo de mães no Facebook, onde compartilhou a escolha do nome e pediu ajuda, e argumentos, para ajudá-la “a fazer a cabeça da irmã”.

“Ela escreveu um longo discurso questionando meu gosto para nomes e transmitindo seu choque com a minha decisão. Disse que estou arruinando a vida da minha filha e rejeitando todos os nomes ‘lindos, clássicos e normais’ dos últimos anos. Ela até mesmo disse que os primos irão odiar minha filha por causa de seu nome”, conta a mulher.

No entanto, o post não passou desapercebido por uma amiga da mulher que decidiu revelar a ela os comentários desagradáveis feitos por sua irmã no grupo.

“Não nos vemos há três semanas quando ela continuou me mandando nomes. Eu a mandei pensar no nome de seus filhos, pois do nome dos meus, cuido eu. Ela então me disse que eu preciso parar de insultar o nome dos filhos delas, o que eu não fiz”.

Para os usuários do Reddit, ela tinha motivos para agir dessa forma com a irmã, ainda mais após a descoberta da postagem. “Oceana é incomum, mas não é horrível e nem ofensivo. Se sua filha não gostar, ela pode apenas ser chamada de Ana”, comentou uma pessoa.

“Não sou fã do nome, mas acho melhor que as opções da sua irmã. Todo mundo tem seus nomes preferidos e ela não deveria te envergonhar na frente de outras pessoas e depois tentar te acusar de fazer isso com ela”, finalizou outra.