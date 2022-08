Cachorro quase morre de ‘coração partido’ e recebe surpresa que mudou sua vida (Alina Hauptman/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Morgan era o melhor amigo da cachorrinha Reese e faziam praticamente tudo juntos. Contudo, o cãozinho, com 12 anos na época, faleceu em consequência de uma doença renal e marcou a vida de Reese. Relato extraído do portal The Dodo.

“Eu fiz cupcakes especiais para cachorrinhos e dormi em um colchão no chão da minha sala por um tempo para que ela pudesse dormir comigo”, disse Amy Thatcher, dona de Reese, ao The Dodo. “Eu até peguei alguns filhotes adotivos por alguns dias porque Reese adora filhotes. Nada parecia ajudar.”

Com o luto da cachorrinha se prolongando, sua saúde passou por um rápido declínio. Ela começou a tremer na cama e nada parecia aliviar a dor da perda. Sendo assim, Thatcher decidiu procurar outro companheiro para sua cachorrinha.

“Enquanto percorria os cães adotáveis, o rosto bonito de Jeep chamou minha atenção”, disse Thatcher. “Até Jeep, eu só havia adotado cães idosos. Como Reese não lidou bem com a morte de Morgan, não pude arriscar colocá-la em outra perda e decidi adotar um cachorro mais jovem.”

Cicatrizando a ferida

A mulher conheceu Jeep, o cãozinho de 1 ano, e se apaixonou imediatamente. Mesmo não podendo substituir Morgan, ela sabia que faria diferença na vida de Reese.

“Ele me cumprimentou com uma bunda balançando e um grande sorriso”, disse Thatcher. “Me sentei no chão e ele imediatamente se aproximou e se sentou no meu colo. Naquele momento, roubou meu coração.”

Após apresentar Jeep para Reese, o coração do pet triste começou a se curar, dando espaço para um novo amor.

“A Jeep trouxe à tona esse lado jovem e brincalhão de Reese”, disse Thatcher. “Ela completa 14 anos no mês que vem e ainda quer brincar com seu ‘irmãozinho’. Ela não gosta quando ele não está em casa e fica tão animada quando ele volta.”

Assista ao vídeo do TikTok:

“Morgan tornou minha vida melhor apenas sendo ela, e eu nunca vou esquecê-la”, disse Thatcher. “Mas Jeep entrou na minha vida quando meu coração, como o de Reese, foi partido. Ele nos ajudou a passar por um momento difícil, e não sei como teríamos superado isso sem ele.”