Alexia Brito, a ‘Bota Pó’, disse que perdeu 2 mil seguidores ‘bolsominions’ ao declarar apoio a Lula

A Influenciadora maranhense Alexia Brito, de 17 anos, conhecida nas redes como ‘Bota Pó’, disse em uma postagem na madrugada desta quinta-feira que desde que anunciou seu voto para o candidato Lula nas eleições já perdeu quase dois mil seguidores.

Com mais de 660 mil pessoas seguindo seu canal no Instagram, Alexia pareceu não se importar com a queda nos números da rede. “Na verdade, não perdi, me livrei de vários ‘bolsominions’, disse, em referência os apoiadores de Jair Bolsonaro.

Ja perdi quase 2 mil seguidores depois que falei que meu voto seria no Lula.

Na verdade não perdi me livrei de vários bolsominion kkkkk pic.twitter.com/74yQnDWjM3 — Botaa_poo (@BotaaPoo) August 25, 2022

Desde que explodiu nas redes, Bota Pó se tornou um dos assuntos mais comentados entre o público LGBTQI+, principalmente porque no final do ano passado ela tomou a decisão de se assumir como mulher trans.

Em entrevista ao G1 na época, ela disse que vinha se incomodando em ser chamada pelo nome masculino na escola, por isso resolveu trocar de nome e assumir sua transexualidade.

BOCA ROSA

Outra influenciadora que resolveu abrir seu voto nas eleições de outubroé Biana Andrade, a Boca Rosa, que declarou seu apoio para Lula.

Em uma postagem feita no Twitter, ela disse que “tirar o Bolsonaro do poder é o primeiro passo”.

“Eu sou uma empresária mulher, vim da internet e jamais vou estar ao lado de um governo que cresceu com fake news e não entende que nós, mulheres, somos um grande gerador da economia”, disse a influenciadora digital.

“Também quero que as pessoas possam viver numa sociedade onde mulheres, pessoas pretas, a comunidade LGBTQIAP+ e todas as minorias sejam respeitadas. E, pra isso, tirar o Bolsonaro do poder é o primeiro passo. Então, espero que estejam com o título em dia e que votem com consciência”, postou.

Eu sou uma empresária mulher, vim da internet e jamais vou estar ao lado de um governo que cresceu com fake news e não entende que nós, mulheres, somos um grande gerador da economia. — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) August 24, 2022

