‘Xixi na cama’: garoto é punido e tem genitais amarrados com cabelo humano

Um menino de 9 anos, cujo nome está sendo mantido em sigilo para sua proteção, foi internado pelos pais em uma fundação que cuida crianças com necessidades especiais, no município de Chocontá, na Colômbia.

Nesse lugar, chamado fundação Hogar Monteserrate, as crianças estudam e recebem formação para trabalhar, quando chegar à idade certa. Mas só podem visitar os pais semestralmente e falar ao telefone com a família uma vez por semana, às quintas-feiras, no período da tarde.

Em outubro de 2021, o garoto foi visitar a família, pois precisava tomar as vacinas da covid, a pedido da escola, e passou três dias com os pais, e ele não disse nada que levasse a família a suspeitar de algo.

No entanto, em dezembro, quando sua mãe foi buscá-lo, o garoto passou mal e disse à mãe que seus genitais doíam. Mas ele, envergonhado, não permitia que a mãe visse, e um tio foi chamado para examinar o garoto.

“O que aconteceu foi que ele [o tio] ficou chocado, porque o pênis do menino estava inchado. Levamos ele ao médico imediatamente”, disse a mãe.

LEIA TAMBÉM: Mulher tatua logotipo de supermercado nas nádegas para impressionar pretendentes

No pronto-socorro, os médicos descobriram que o pênis do garoto estava amarrado com cabelo humano, o que o impedia de urinar com facilidade e também causava o inchaço.

Foi somente neste momento que o menino contou aos pais que uma das freiras da escola, que todos chamavam de ‘Cata’, havia amarrado ele porque ele fazia xixi na cama.

De acordo com o Ministério Público da Colombia, a freira foi identificada como Catalina Cañon e ela vai responder na Justiça por tortura agravada contra um menor de idade.